Одеські поліцейські запобігли збуту персональних даних 100 тисяч громадян

3 октября 2024, 15:47

Протиправною діяльністю займався 23-річний житель Березівки. Викрили та задокументували протиправні дії зловмисника оперативники кіберполіції Одещини спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Кіберполіцейські встановили, що молодик, діючи з невстановленими наразі слідством особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, в групах одного з мобільних додатків продавав персональні дані громадян, зокрема, прізвища, імена, по батькові, номери мобільних телефонів клієнтів одного з приватних підприємств.Зловмисник розмістив на декількох дошках оголошень одного з мобільних додатків своє - про продаж баз персональних даних громадян України за вигідною ціною.Невдовзі з’явився клієнт на покупку бази даних, який у листуванні з продавцем забажав здійснити пробну оборудку. Він за вимогою зловмисника перерахував на його банківську картку обумовлену суму грошей, натомість той відправив йому персональні дані про 50 осіб.Правоохоронці провели за місцем мешкання ділка санкціонований обшук, в ході якого вилучили ноутбук з персональними даними 100 тисяч громадян, мобільний телефон з інформацією, що підтверджує його протиправну діяльність, та інші речові докази.Така інформація могла бути цікавою особам, які займаються шахрайством, просуванням бізнесу тощо. 📖 Фігуранту висунуто обвинувачення у несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або носіях такої інформації, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Цей злочин кваліфікується за ч. 2 ст. 361-2 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі до п’яти років.Суд обрав правопорушнику запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 60 тис. 560 грн, якою він скористався.Досудове розслідування у справі завершено і обвинувальний акт скеровано до суду.