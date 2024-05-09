На півдні Одещини було відчутно ЗЕМЛЕТРУС

9 мая 2024, 9:15

У південних регіонах Румунії за останню добу сталося три потужні землетруси, які могли відчути і в районі міста Рені, що на Одещині. Магнітуда найсильніших поштовхів становила 4,1 бала за шкалою Ріхтера.

7 травня об 18:32, у сейсмічній зоні Вранча, район Бузеу. Його епіцентр був на відстані близько 120 кілометрів від Рені. Магнітуда поштовхів становила 4,1 бала за шкалою Ріхтера.Окрім цього, поштовхи у 2,6 бала були відчутні о 23:37 поблизу Марамуреша, Сфинту-Георге та Фокшань. Останнє місце події розташоване на відстані 90 кілометрів від кордонів з Одеською областю.