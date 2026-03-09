GIGABYTE AORUS FO32U2 зараз — один із найцікавіших OLED в Україні

9 марта 2026, 13:17

Ринок OLED-моніторів в Україні рідко балує справді вигідними пропозиціями. Але зараз ситуація інша: GIGABYTE AORUS FO32U2 доступний за 34 999 грн , тоді як раніше її ціна становила 43 999 грн. І це суттєво змінює розклад сил у сегменті 32-дюймових 4K OLED із високою герцовкою. Фактично, ми отримуємо флагманські характеристики за ціною, яка виглядає значно привабливіше за більшість конкурентів.

QD-OLED (Quantum Dot OLED) — одна з найсучасніших технологій у сфері дисплеїв. На відміну від традиційних LCD або IPS-панелей, тут кожен піксель випромінює світло самостійно. Завдяки цьому досягається майже ідеальний чорний колір, значно вищий рівень контрастності та більш глибока передача кольорів.

Подібна технологія дозволяє отримати більш реалістичне зображення з високою деталізацією, що особливо помітно під час перегляду HDR-контенту, сучасних ігор або роботи з графічними матеріалами.



Монітор GIGABYTE AORUS FO32U2 поєднує в собі високу деталізацію зображення та швидку реакцію матриці. Серед ключових параметрів моделі:

32-дюймова QD-OLED панель

роздільна здатність 4K UHD (3840×2160)

частота оновлення до 240 Гц

надшвидкий час відгуку 0,03 мс

охоплення кольорового простору 99% DCI-P3

контрастність 1.5M:1

система захисту панелі AI OLED Care

Такі характеристики роблять дисплей універсальним рішенням. Він підходить як для кіберспортивних дисциплін і сучасних ігор, так і для професійних задач — монтажу відео, роботи з фотографіями чи дизайном, де важлива точність кольорів.

Лінійка AORUS традиційно орієнтована на ігрову аудиторію, тому модель оснащена низкою корисних інструментів для геймінгу. Серед них:



Night Vision — покращує видимість у темних сценах

Resolution Switch — швидке перемикання режимів відображення

вбудовані ігрові індикатори, таймери та приціли



Крім того, монітор отримав вбудований KVM-перемикач, що дозволяє працювати одразу з кількома пристроями, використовуючи одну клавіатуру та мишу. Для керування налаштуваннями доступне програмне забезпечення GIGABYTE Control Center у середовищі Windows.



Одним із ключових питань для OLED-дисплеїв залишається довговічність. У моделі FO32U2 виробник реалізував систему OLED Care, яка використовує алгоритми штучного інтелекту для зменшення ризику вигоряння пікселів.

Також передбачена трирічна гарантія виробника, яка включає покриття вигоряння панелі (умови можуть відрізнятися залежно від регіону).



Станом на сьогодні більшість 32-дюймових OLED або QD-OLED моніторів на українському ринку стартують приблизно від 45 000 грн. На цьому фоні ціна 34 999 грн за модель із роздільною здатністю 4K та частотою 240 Гц виглядає однією з найконкурентніших пропозицій у своєму класі.

Завдяки зниженню вартості GIGABYTE AORUS FO32U2 має всі шанси стати одним із найпопулярніших OLED-моніторів із діагоналлю 32 дюйми на українському ринку у 2026 році.

Флагманські характеристики, геймерські функції та преміальна матриця — без преміальної переплати.



Придбати пристрій можна у провідних українських ритейлерів, зокрема в Комфі - https://comfy.ua/ua/monitor-igrovoj-gigabyte-aorus-fo32u2.html