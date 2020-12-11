GIGABYTE представляет игровую гарнитуру AORUS H1

11 декабря 2020, 16:45

GIGABYTE анонсирует новую игровую гарнитуру AORUS H1. Модель AORUS H1 оснащена жесткими и легкими 50-мм бериллиевыми драйверами, которые формируют виртуальное объемное звучание по схеме 7.1 и точное позиционирование источника звукового сигнала.

Таким, образом, благодаря гарнитуре AORUS H1 игроки смогут получить конкурентное преимущество над оппонентами распознавая их фактическое месторасположение, например, по звуку шагов, своевременно реагируя на передвижения противников в игровых баталиях. Средствами технологии ENC (Environment Noise Cancellation, подавление окружающей шумовой составляющей) подключенный к гарнитуре микрофон с способен эффективно выполнить фильтрацию фонового шума, в результате качество голосовых сообщений остается идеальным в условиях любой окружающей пользователя обстановке. Наслаждайтесь идеальным качеством общения с членами Вашей команды, обсуждая стратегию, и достигайте победы сообща. Пользователям, которые уделяют особое внимание звуковой составляющей, фирменное программное обеспечение AORUS H1 Audio предоставляет возможность задействовать различные режимы с доступом к индивидуальным настройкам, в частности, эквалайзер, звуковое окружение, голосовые эффекты и т. д. Тот или иной активированный режим привносит дополнительный шарм звуковой составляющей, позволяя значительно преобразить характер воспроизведения аудиоконтента.



Учитывая продолжительность современных сетевых и одиночных баталий, инженеры GIGABYTE разработали для модели AORUS H1 облегченный корпус, способный значительно снизить нагрузку на голову пользователя. Облегченный конструктив дуги оголовья позволяет снизить давление на уши и обеспечивает повышенный комфорт. Хорошо сбалансированная мягкая подушка вокруг дуги оголовья помогает равномерно распределить нагрузку, таким образом, гарнитура идеально прилегает к голове любого слушателя. Мягкие амбушюры и подушка дуги оголовья игровой гарнитуры AORUS H1 за счет плотного прилегания успешно блокируют сторонние шумы и обеспечивают дополнительный комфорт в игровых сессиях любой продолжительности.



Корпус динамиков гарнитуры AORUS H1 оснащен встроенной оригинальной RGB-подсветкой, благодаря которой пользователи могут активировать понравившиеся RGB-эффекты исходя из личных предпочтений, чтобы лишний раз подчеркнуть эксклюзивный имидж продукта GIGABYTE. Средствами всего одного USB-порта владельцы AORUS H1 могут одновременно инициировать подключение аудиотракта, микрофона и питания RGB-подсветки, не занимая иные коммуникационные порты базового устройства, игровая гарнитура AORUS совместима с различными аппаратными платформами, включая настольные ПК, ноутбуки, игровые консоли и т. д. Кроме того, модель AORUS H1 оснащена пультом управления, с помощью которого можно регулировать громкость, выбрать эффект для RGB-подсветки, мгновенно отключить звук (функция Mute) и активировать функцию шумоподавления ENC средствами встроенного аудиоконтроллера, предлагая наиболее комфортный вариант взаимодействия пользователя с устройством. Такой представительный перечень возможностей позволяет, например, игрокам целиком сосредоточиться на игровом процессе, не отвлекаясь на сторонние факторы.