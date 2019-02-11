Игровая компьютерная гарнитура OKLICK HS-L370G Eclipse

11 февраля 2019, 12:15

OKLICK, производитель компьютерной периферии, запустил в продажу новую модель из линейки компьютерных игровых гарнитур – HS-L370G Eclipse.

Наушники обладают удобной эргономикой и качественным звуком для идеальной игры.



Гарнитура OKLICK HS-L370G Eclipse входит в игровую линейку OKLICK Gaming и идеально подходит для игр в различных жанрах: от командных сетевых шутеров до стремительных survival-хорроров.

Наушники выполнены в закрытом формате для максимальной шумоизоляции. Адаптивное регулируемое оголовье позволяет удобно зафиксировать гарнитуру на голове. Мягкие амбушюры из эко-кожи сохраняют комфорт использования наушников даже в течение длительного времени.Диаметр мембраны наушников составляет 40 мм. Широкий диапазон воспроизводимых частот от 20 Гц до 20 КГц с чувствительностью в 105 дБ позволяет глубоко погрузиться в игровой мир.Встроенный гибкий всенаправленный микрофон позволяет общаться с товарищами по команде в мультиплеере или говорить в конференциях через Skype или Discord.Длина кабеля составляет 2 метра. Тканевая оплётка надежно защищает провод от внешних повреждений и воздействий.Подключение происходит через порты 3.5mm jack с отдельными выводами для аудио и микрофона. Универсальный аудио-выход позволяет подключать гарнитуру не только к компьютеру, но и к консолям через порт на геймпадах.В комплектацию входят: наушники и руководство пользователя.По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором OKLICK на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам OKLICKТехнические характеристики OKLICK HS-L370G EclipseТип подключения: проводнойДиапазон воспроизводимых частот: 20 ГЦ – 20 КГцЧувствительность (уровень звукового давления): 105 дБ (при 1 КГц)Динамик: O 40 ммРегулировщик громкостиГибкий микрофонРазмер микрофона: O 6 х 5 ммТип направленности микрофона: ВсенаправленныйЧувствительность микрофона: 54 дБМатериал: пластикДлина кабеля: 2 мПрочная оплётка кабеляИнтерфейс подключения: 3.5 mm jackГабариты: 200 x 195 x 95 ммВес: 130 г