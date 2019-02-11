Игровая компьютерная гарнитура OKLICK HS-L370G Eclipse

OKLICK, производитель компьютерной периферии, запустил в продажу новую модель из линейки компьютерных игровых гарнитур – HS-L370G Eclipse.
Наушники обладают удобной эргономикой и качественным звуком для идеальной игры.
Гарнитура OKLICK HS-L370G Eclipse входит в игровую линейку OKLICK Gaming и идеально подходит для игр в различных жанрах: от командных сетевых шутеров до стремительных survival-хорроров.
Наушники выполнены в закрытом формате для максимальной шумоизоляции. Адаптивное регулируемое оголовье позволяет удобно зафиксировать гарнитуру на голове. Мягкие амбушюры из эко-кожи сохраняют комфорт использования наушников даже в течение длительного времени.
Диаметр мембраны наушников составляет 40 мм. Широкий диапазон воспроизводимых частот от 20 Гц до 20 КГц с чувствительностью в 105 дБ позволяет глубоко погрузиться в игровой мир.
Встроенный гибкий всенаправленный микрофон позволяет общаться с товарищами по команде в мультиплеере или говорить в конференциях через Skype или Discord.
Длина кабеля составляет 2 метра. Тканевая оплётка надежно защищает провод от внешних повреждений и воздействий.
Подключение происходит через порты 3.5mm jack с отдельными выводами для аудио и микрофона. Универсальный аудио-выход позволяет подключать гарнитуру не только к компьютеру, но и к консолям через порт на геймпадах.
В комплектацию входят: наушники и руководство пользователя.
По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором OKLICK на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам OKLICK
Технические характеристики OKLICK HS-L370G Eclipse
Тип подключения: проводной
Диапазон воспроизводимых частот: 20 ГЦ – 20 КГц
Чувствительность (уровень звукового давления): 105 дБ (при 1 КГц)
Динамик: O 40 мм
Регулировщик громкости
Гибкий микрофон
Размер микрофона: O 6 х 5 мм
Тип направленности микрофона: Всенаправленный
Чувствительность микрофона: 54 дБ
Материал: пластик
Длина кабеля: 2 м
Прочная оплётка кабеля
Интерфейс подключения: 3.5 mm jack
Габариты: 200 x 195 x 95 мм
Вес: 130 г