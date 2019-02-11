11 февраля 2019, 12:15

Игровая компьютерная гарнитура OKLICK HS-L370G Eclipse

OKLICK, производитель компьютерной периферии, запустил в продажу новую модель из линейки компьютерных игровых гарнитур – HS-L370G Eclipse.

Наушники обладают удобной эргономикой и качественным звуком для идеальной игры.

Гарнитура OKLICK HS-L370G Eclipse входит в игровую линейку OKLICK Gaming и идеально подходит для игр в различных жанрах: от командных сетевых шутеров до стремительных survival-хорроров.

Наушники выполнены в закрытом формате для максимальной шумоизоляции. Адаптивное регулируемое оголовье позволяет удобно зафиксировать гарнитуру на голове. Мягкие амбушюры из эко-кожи сохраняют комфорт использования наушников даже в течение длительного времени.

Диаметр мембраны наушников составляет 40 мм. Широкий диапазон воспроизводимых частот от 20 Гц до 20 КГц с чувствительностью в 105 дБ позволяет глубоко погрузиться в игровой мир.

Встроенный гибкий всенаправленный микрофон позволяет общаться с товарищами по команде в мультиплеере или говорить в конференциях через Skype или Discord.

Длина кабеля составляет 2 метра. Тканевая оплётка надежно защищает провод от внешних повреждений и воздействий.

Подключение происходит через порты 3.5mm jack с отдельными выводами для аудио и микрофона. Универсальный аудио-выход позволяет подключать гарнитуру не только к компьютеру, но и к консолям через порт на геймпадах.

В комплектацию входят: наушники и руководство пользователя.

По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором OKLICK на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам OKLICK

Технические характеристики OKLICK HS-L370G Eclipse

    Тип подключения: проводной
    Диапазон воспроизводимых частот: 20 ГЦ – 20 КГц
    Чувствительность (уровень звукового давления): 105 дБ (при 1 КГц)
    Динамик: O 40 мм
    Регулировщик громкости
    Гибкий микрофон
    Размер микрофона: O 6 х 5 мм
    Тип направленности микрофона: Всенаправленный
    Чувствительность микрофона: 54 дБ
    Материал: пластик
    Длина кабеля: 2 м
    Прочная оплётка кабеля
    Интерфейс подключения: 3.5 mm jack
    Габариты: 200 x 195 x 95 мм
    Вес: 130 г
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