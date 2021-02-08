8 февраля 2021, 10:15

Игровая гарнитура OKLICK HS-L930G SNORTER с объёмным 7.1 звучанием

OKLICK выпустила новинку из своей игровой линейки: игровую гарнитуру HS-L930G SNORTER.

Представленная модель выделяются ярким, привлекательным дизайном и качественным объёмным звучанием в формате 7.1.

Бренд OKLICK по-прежнему держит марку производителя, который заботится о дизайне выпускаемой продукции. В продажу поступила новая модель гарнитуры для геймеров: HS-L930G SNORTER. Помимо отличного внешнего вида она получила хороший набор технических характеристик.

Для игровой аудиогарнитуры в первую очередь важен качественный звук. С этим у HS-L930G всё в порядке: за удобными чашками с мягкими амбушюрами скрываются 50-миллиметровые мембраны с чувствительностью 105±3 дБ. Диапазон воспроизводимых частот колеблется в дельте 20 Гц - 20 кГц.

За качественную обратную связь во время игры отвечает всенаправленный регулируемый микрофон с чувствительностью 38±3 дБ. Его размер – O6 x 5 мм.

Для создания особой игровой атмосферы новую гарнитуру от ОКЛИК снабдили яркой многоцветной подсветкой. На правом и левом наушниках размещён узор из тонких прожилок, который во время включения и активации подсветки напоминает раскаты молний с переливом от синего до лилового с алыми вспышками. Кроме того, позаботились и о длине кабеля подключения – целых 2 метра, так что вариантов комфортной посадки у игрока будет много.

В комплект поставки новинки входят игровая компьютерная гарнитура и руководство пользователя.

Новинка уже доступна для заказа в MERLION.

По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором OKLICK на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам OKLICK.

Технические характеристики HS-L930G SNORTER:

НАУШНИКИ

    Тип наушников: закрытые
    Адаптивное оголовье
    Мягкие амбушюры
    Диаметр мембраны: O50 мм
    Чувствительность (Уровень звукового давления): 105±3 дБ (при 1 кГц)
    Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц - 20 кГц

МИКРОФОН

    Регулируемый микрофон
    Размер микрофона: O6 x 5 мм
    Тип направленности микрофона: Всенаправленный
    Чувствительность микрофона: 38±3 дБ

ОБЩИЕ

    Подсветка: многоцветная
    Объемный звук 7.1
    Длина кабеля: 2 м
    Интерфейс подключения: USB
    Кабель в прочной оплетке
    Размер: 190 x 205 x 92 мм
    Вес (без учета кабеля): 320 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

    Игровая компьютерная гарнитура HS-L930G
    Руководство пользователя


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