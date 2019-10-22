22 октября 2019, 12:45

Игровой набор OKLICK HS-HKM300G PIRATE: всё для игры

OKLICK, производитель компьютерной периферии, выпустил в продажу новинку в категории игровых наборов – HS-HKM300G PIRATE.

Набор включает в себя клавиатуру, мышь, гарнитуру и коврик для мыши.

Игровой набор HS-HKM300G PIRATE из нескольких устройств призван предоставить геймеру сразу все необходимые для качественной игры устройства –; клавиатуру, мышь, гарнитуру и коврик для мыши. Приобретая всё сразу, пользователь сэкономит время и средства, нежели приобретая каждый девайс отдельности.

Комплектная клавиатура OKLICK 747G выполнена в стильном игровом дизайне с двумя режимами многоцветной подсветки. В клавиатуре присутствует 104 стандартных клавиши, а также 12 мультимедийных клавиши для быстрого доступа к часто используемым функциям.

Мышь 815G обладает мгновенным откликом нажатия и оптическим сенсором высокого разрешения с настраиваемым значением от 800 до 2400 dpi. Высокая эргономичность дизайна вкупе с soft-touch покрытием делает использование устройства комфортным даже после длительной игры. На мыши расположено 6 кнопок.

Подключаемые к ПК клавиатура и мышь работают через USB-подключение. Полная совместимость с операционной системой Windows позволяет начать работу сразу после подключения без установки отдельных драйверов.

Игровой коврик для мыши обладает размерами в 200 х 240 х 15 мм c прорезиненной основой, что позволяет уменьшить сопротивление при движениях мыши во время игры. Это также уменьшает износ ножек мыши и увеличивает её срок службы.

Комплектная гарнитура оснащена адаптивным оголовьем и мягкими амбушюрами с возможностью настройки под свою голову. Диаметр мембран составляем 40 мм. Наушники воспроизводят частоты от 20 Гц до 20 КГц с чувствительностью в 110 дБ. Присутствует всенаправленный регулируемый микрофон с чувствительностью в 65 дБ.

По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором OKLICK на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам OKLICK.

Технические характеристики игрового набора HS-HKM300G PIRATE

КОМПЬЮТЕРНАЯ КЛАВИАТУРА

    Тип подключения: проводной
    Количество клавиш: 104
    Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
    Ресурс клавиш: до 10 000 000 нажатий
    Мультимедийные клавиши (FN + F1-F12)
    Многоцветная подсветка
    Режим подсветки: постоянная/пульсирующая
    Интерфейс подключения: USB
    Кабель в прочной оплетке
    Длина кабеля: 1,5 м
    Размер: 500 x 200 x 35 мм
    Вес устройства (без учета кабеля): 650 г

КОМПЬЮТЕРНАЯ МЫШЬ

    Тип подключения: проводной
    Количество кнопок: 6
    Оптический сенсор высокого разрешения: 1200/1600/2400/3200 dpi
    Ресурс нажатий до 5 000 000
    Многоцветная пульсирующая подсветка
    Кабель в прочной оплетке
    Интерфейс подключения: USB
    Длина кабеля: 1,5 м
    Размер: 117 х 75 х 38 мм
    Вес (без учета кабеля): 86 г

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГАРНИТУРА

НАУШНИКИ

    Тип наушников: закрытые
    Адаптивное оголовье
    Мягкие амбушюры
    Диаметр мембраны: 40 мм
    Чувствительность: 110 дБ
    Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц - 20 КГц

МИКРОФОН

    Регулируемый микрофон
    Тип направленности микрофона: всенаправленный
    Чувствительность микрофона: 65 дБ

ОБЩИЕ

    Кабель в прочной оплетке
    Длина кабеля: 1,5 м
    Интерфейс подключения:
        3.5 мм х 2 (для аудио и микрофона)
        USB-кабель (для подсветки)
    Размер: 207 x 86 х 200 мм
    Вес (без учета кабеля): 260 г


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