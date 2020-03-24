Игровая компьютерная гарнитура OKLICK HS-L930G SNORTER с объёмным 7.1 звучанием

OKLICK, производитель компьютерной периферии, недавно выпустил новинку из своей игровой линейки: игровую гарнитуру HS-L930G SNORTER.
Представленная модель выделяются ярким, привлекательным дизайном и качественным объёмным звучанием в формате 7.1.
Бренд OKLICK по-прежнему держит марку производителя, который заботится о дизайне выпускаемой продукции. В продажу поступила новая модель гарнитуры для геймеров: HS-L930G SNORTER. Помимо отличного внешнего вида она получила хороший набор технических характеристик.
Для игровой аудиогарнитуры в первую очередь важен качественный звук. С этим у HS-L930G всё в порядке: за удобными чашками с мягкими амбушюрами скрываются 50-миллиметровые мембраны с чувствительностью 105±3 дБ. Диапазон воспроизводимых частот колеблется в дельте 20 Гц - 20 кГц.
За качественную обратную связь во время игры отвечает всенаправленный регулируемый микрофон с чувствительностью 38±3 дБ. Его размер – O6 x 5 мм.
Для создания особой игровой атмосферы новую гарнитуру от ОКЛИК снабдили яркой многоцветной подсветкой. На правом и левом наушниках размещён узор из тонких прожилок, который во время включения и активации подсветки напоминает раскаты молний с переливом от синего до лилового с алыми вспышками. Кроме того, позаботились и о длине кабеля подключения – целых 2 метра, так что вариантов комфортной посадки у игрока будет много.
В комплект поставки новинки входят игровая компьютерная гарнитура и руководство пользователя.
Новинка уже доступна для заказа в MERLION.
По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором OKLICK на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам OKLICK.
Технические характеристики HS-L930G SNORTER:
НАУШНИКИ
Тип наушников: закрытые
Адаптивное оголовье
Мягкие амбушюры
Диаметр мембраны: O50 мм
Чувствительность (Уровень звукового давления): 105±3 дБ (при 1 кГц)
Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц - 20 кГц
МИКРОФОН
Регулируемый микрофон
Размер микрофона: O6 x 5 мм
Тип направленности микрофона: Всенаправленный
Чувствительность микрофона: 38±3 дБ
ОБЩИЕ
Подсветка: многоцветная
Объемный звук 7.1
Длина кабеля: 2 м
Интерфейс подключения: USB
Кабель в прочной оплетке
Размер: 190 x 205 x 92 мм
Вес (без учета кабеля): 320 г
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Игровая компьютерная гарнитура HS-L930G
Руководство пользователя