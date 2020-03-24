Игровая компьютерная гарнитура OKLICK HS-L930G SNORTER с объёмным 7.1 звучанием

24 марта 2020, 12:15

OKLICK, производитель компьютерной периферии, недавно выпустил новинку из своей игровой линейки: игровую гарнитуру HS-L930G SNORTER.

Представленная модель выделяются ярким, привлекательным дизайном и качественным объёмным звучанием в формате 7.1.



Бренд OKLICK по-прежнему держит марку производителя, который заботится о дизайне выпускаемой продукции. В продажу поступила новая модель гарнитуры для геймеров: HS-L930G SNORTER. Помимо отличного внешнего вида она получила хороший набор технических характеристик.Для игровой аудиогарнитуры в первую очередь важен качественный звук. С этим у HS-L930G всё в порядке: за удобными чашками с мягкими амбушюрами скрываются 50-миллиметровые мембраны с чувствительностью 105±3 дБ. Диапазон воспроизводимых частот колеблется в дельте 20 Гц - 20 кГц.За качественную обратную связь во время игры отвечает всенаправленный регулируемый микрофон с чувствительностью 38±3 дБ. Его размер – O6 x 5 мм.Для создания особой игровой атмосферы новую гарнитуру от ОКЛИК снабдили яркой многоцветной подсветкой. На правом и левом наушниках размещён узор из тонких прожилок, который во время включения и активации подсветки напоминает раскаты молний с переливом от синего до лилового с алыми вспышками. Кроме того, позаботились и о длине кабеля подключения – целых 2 метра, так что вариантов комфортной посадки у игрока будет много.В комплект поставки новинки входят игровая компьютерная гарнитура и руководство пользователя.Новинка уже доступна для заказа в MERLION.По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором OKLICK на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам OKLICK.Технические характеристики HS-L930G SNORTER:НАУШНИКИТип наушников: закрытыеАдаптивное оголовьеМягкие амбушюрыДиаметр мембраны: O50 ммЧувствительность (Уровень звукового давления): 105±3 дБ (при 1 кГц)Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц - 20 кГцМИКРОФОНРегулируемый микрофонРазмер микрофона: O6 x 5 ммТип направленности микрофона: ВсенаправленныйЧувствительность микрофона: 38±3 дБОБЩИЕПодсветка: многоцветнаяОбъемный звук 7.1Длина кабеля: 2 мИнтерфейс подключения: USBКабель в прочной оплеткеРазмер: 190 x 205 x 92 ммВес (без учета кабеля): 320 гКОМПЛЕКТАЦИЯ:Игровая компьютерная гарнитура HS-L930GРуководство пользователя