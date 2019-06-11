11 июня 2019, 10:15

OKLICK, производитель компьютерной периферии, анонсировал старт продаж двух новинок в своей игровой продуктовой линейке: компьютерных гарнитур HS-L550G THUNDER и HS-L950G COBRA.

Модели, о которых мы рассказываем сегодня, отличаются стильным дизайном и достойным набором технических характеристик.



Новые игровые гарнитуры, представленные Oklick на этот раз, отвечают самым основным параметрам, которыми и должны обладать устройства подобного назначения: неплохими для своего ценника техническими характеристиками и, что, пожалуй, ничуть не менее важно, ярким и запоминающимся дизайном.

Игровые компьютерные гарнитуры HS-L550G и HS-L950G



Наверное, первым, на что мы обратим внимание, это именно внешний вид новинок от Oklick. Тут сразу можно отметить желание уйти от изрядно замылившей глаз стилистики, присущей постапокалиптическим шутерам. Напротив: обе модели получили достаточно сдержанный, однако стильный дизайн с принципиально разным обликом.



От «младшей», со стильными хромированными заклёпками на дужках, HS-L550G Thunder , веет духом стимпанка, фантастическими боевиками начала 90-х годов прошлого века и неистребимой романтикой каких-нибудь заброшенных городов, которые ещё только предстоит исследовать в течение долгих часов геймплея. Модель «постарше» — HS-L950G Cobra — выглядит совсем иначе: строгие линии и изгибы, матовый пластик отделки и броский принт, отсылающий к милитари-тематике.



Как HS-L550G Thunder, так и HS-L950G Cobra представляют собой игровые наушники закрытого типа с адаптивным оголовьем, мягкими амбушюрами и мембраной диаметра 50 мм. Диапазон воспроизводимых частот, который выдают эти две новые модели, колеблется между 20 Гц - 20 КГц, а уровень звукового давления составляет 104±3 и 103±3 дБ (при 1 КГц) соответственно. Более дорогую, «старшую» игровую гарнитуру HS-L950G Cobra выгодно выделяет богатый и детализированный звук в формате 7.1.



«Бывалые» подтвердят: грош цена связи во время боя, если она односторонняя. С этим пунктом у обеих представленных гарнитур всё очень даже в порядке: и HS-L550G Thunder, и HS-L950G Cobra оснащены регулируемыми микрофонами всенавправленного типа с чувствительностью 42±3 и 38±3 дБ. Уверенно общайтесь во время совместных тактических операций и координируйте действия с остальными участниками, исключая риск быть неуслышанными!



Упомянутые сегодня модели устройств соединяются с компьютером или ноутбуком при помощи кабеля, в котором «спрятано» по два разъёма типа mini-jack для аудио и микрофона, а также USB — он отвечает за электропитание встроенной в каждую гарнитуру подсветки. Длина кабеля равна 2.2 метра, её достаточно для комфортной игры практически в любом положении и конфигурации стола геймера.



В комплект поставки каждой новинки входит: игровая компьютерная гарнитура и руководство пользователя.



Новинка уже доступна для заказа в MERLION.



По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором OKLICK на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам OKLICK.



Технические характеристики HS-L550G Thunder



Тип наушников: закрытые

Адаптивное оголовье

Мягкие амбушюры

Диаметр мембраны: O50 мм

Чувствительность (Уровень звукового давления): 104±3 дБ (при 1 КГц)

Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц - 20 КГц



МИКРОФОН



Регулируемый микрофон

Размер микрофона: O6,0 x 2,7 мм

Тип направленности микрофона: Всенаправленный

Чувствительность микрофона: 42±3 дБ



ОБЩИЕ



Длина кабеля: 2.2 м

Интерфейс подключения:

3.5 мм х 2 (для аудио и микрофона)

USB-кабель (для подсветки)

Размер: 235 x 195 x 115 мм

Вес (без учета кабеля): 380 г





Технические характеристики HS-L950G COBRA



Тип наушников: закрытые

Адаптивное оголовье

Мягкие амбушюры

Диаметр мембраны: O50 мм

Чувствительность (Уровень звукового давления): 103±3 дБ (при 1 КГц)

Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц - 20 КГц



МИКРОФОН



Регулируемый микрофон

Размер микрофона: O6,0 x 2,7 мм

Тип направленности микрофона: Всенаправленный

Чувствительность микрофона: 38±3 дБ



ОБЩИЕ



Длина кабеля: 2.2 м

Интерфейс подключения:

3.5 мм х 2 (для аудио и микрофона)

USB-кабель (для подсветки)

Кабель в прочной оплетке

Размер: 210 x 200 x 100 мм

Вес (без учета кабеля): 400 г