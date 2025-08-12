Игровая гарнитура ОКЛИК Gaming HS-L305G

12 августа 2025, 12:45

Бренд Оклик объявляет о старте продаж новой игровой гарнитуры ОКЛИК Gaming HS-L305G.

Мониторные наушники с 50-мм драйверами на неодимовых магнитах и быстросъёмным микрофоном подойдут не только для гейминга, но и для прослушивания музыки. Яркая RGB подсветка с принтом в виде дракона подчеркивает стильный дизайн новинки.

Лёгкая конструкция обеспечивает комфортную посадку. Широкое регулируемое оголовье выполнено из мягкой экокожи снаружи и дышащей ткани изнутри. RGB подсветка скрыта за металлической решеткой, что создаёт эффект внутреннего свечения.Наушники оборудованы широкополосными динамиками, эффективно обрабатывающими частоты в диапазоне 20 Гц - 20 кГц. Новинка воспроизводит качественный звук по всей ширине частотного диапазона: в низах, на средних и высоких частотах. Импеданс составляет 2.2 Ом, чувствительность – 110 дБ. Плотно прилегающие амбушюры полностью погружают в игровой процесс, а мягкий материал снижает усталость во время длительных баталий.Отдельного внимания заслуживает микрофон с гибкой дужкой. Его можно убрать в сторону или придвинуть поближе, чтобы комфортно общаться с тиммейтами. Шумоподавление эффективно отсекает лишние звуки. Когда микрофон не используется, он легко отсоединяется от гарнитуры, чтобы не отвлекать пользователя.Подключение ОКЛИК Gaming HS-L305G проводное, в комплекте идёт 2-метровый кабель. Передача звука осуществляется через Mini Jack с распиновкой TRRS. Энергия на RGB подсветку подаётся через USB Type-A.