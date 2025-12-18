Роумінг Україна ЄС з 2026 року

З 1 січня 2026 року Україна приєднається до європейської зони Roam Like at Home.
Що це означає для абонентів:
• У країнах ЄС не потрібно купувати місцеву SIM-картку
• Дзвінки, SMS і мобільний інтернет — за вашим українським тарифом
• Працює для подорожей, а не постійного проживання
Важливі обмеження:
•Якщо перебування в ЄС понад 4 місяці, оператор може нарахувати доплату
• Навіть у безлімітних тарифах є ліміт на мобільний інтернет у роумінгу
Для українців за кордоном:
• Українські та європейські оператори підписали спільну заяву
• Пільгові умови для біженців діятимуть до 4 березня 2027 року
Існує вірогідність, що це може призвести до зростання тарифів в Україні у майбутньому.