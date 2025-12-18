Роумінг Україна ЄС з 2026 року

18 декабря 2025, 14:45

З 1 січня 2026 року Україна приєднається до європейської зони Roam Like at Home.

Що це означає для абонентів:

• У країнах ЄС не потрібно купувати місцеву SIM-картку

• Дзвінки, SMS і мобільний інтернет — за вашим українським тарифом

• Працює для подорожей, а не постійного проживання



Важливі обмеження:

•Якщо перебування в ЄС понад 4 місяці, оператор може нарахувати доплату

• Навіть у безлімітних тарифах є ліміт на мобільний інтернет у роумінгу



Для українців за кордоном:

• Українські та європейські оператори підписали спільну заяву

• Пільгові умови для біженців діятимуть до 4 березня 2027 року



Існує вірогідність, що це може призвести до зростання тарифів в Україні у майбутньому.