18 декабря 2025, 14:45

Роумінг Україна ЄС з 2026 року

З 1 січня 2026 року Україна приєднається до європейської зони Roam Like at Home.

Що це означає для абонентів:

•  У країнах ЄС не потрібно купувати місцеву SIM-картку
• Дзвінки, SMS і мобільний інтернет — за вашим українським тарифом
• Працює для подорожей, а не постійного проживання

Важливі обмеження:

•Якщо перебування в ЄС понад 4 місяці, оператор може нарахувати доплату
• Навіть у безлімітних тарифах є ліміт на мобільний інтернет у роумінгу

Для українців за кордоном:

• Українські та європейські оператори підписали спільну заяву
• Пільгові умови для біженців діятимуть до 4 березня 2027 року

Існує вірогідність, що це може призвести до зростання тарифів в Україні у майбутньому.


