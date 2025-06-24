Євро в Болгарії з 2026 року: що важливо знати українцям?

24 июня 2025, 12:15

З 1 січня 2026 року Болгарія переходить на євро замість левів. Якщо ви живете, працюєте або подорожуєте до Болгарії — тримайте в голові ці зміни:



Леви можна буде безкоштовно обміняти у банках і поштових відділеннях протягом 6 місяців після запуску євро.

Вже з серпня 2025 року всі цінники в магазинах будуть подвійні — у євро та левах.Будьте уважні:• Якщо орендуєте житло, працюєте або отримуєте виплати — стежте за перерахунком сум• Можливе незначне зростання цін, тому зберігайте чеки і звіряйтеПеред Новим роком не поспішайте обмінювати готівку — все офіційно конвертується без втрат.