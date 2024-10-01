1 октября 2024, 21:10

Тур в Болгарію з Тернополя від Танго Тревел може стати неймовірною пригодою, яка запам’ятається на все життя. Це країна з багатою історією, чудовою природою та культурними традиціями, яка приваблює туристів у будь-яку пору року. Кожен сезон у Болгарії має свої особливості й пропонує мандрівникам різноманітні види відпочинку: від пляжного релаксу до зимових гірськолижних пригод.

Чим цікава Болгарія? Це одна з найдавніших країн Європи, зі спадщиною, яка включає пам'ятки від римських і фракійських часів до середньовіччя. Стародавні міста, такі як Несебр та Пловдив, є місцями Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Болгарія – місце зародження кирилиці. Також туристи тут можуть побачити багато храмів і монастирів, таких як Рильський монастир, відомий архітектурною красою.

Країна відома своїми горами, озерами, густими лісами, а також широкими пляжами Чорного моря. Це робить її привабливою для активного відпочинку, пішохідних турів та оздоровчих процедур. Вона має безліч мінеральних джерел. СПА-курорти, такі як Велінград, Хісар і Санданскі, пропонують процедури для релаксації та лікування, адже саме вони багаті на мінеральні води. Разом з тим, Болгарія є однією з найстаріших виноробних країн світу. Відвідування виноробних регіонів, таких як Мельник і Пловдив, дозволяє не лише побачити виноградники, але й скуштувати місцеві вина.

Літо – найкраща пора для морського відпочинку. Саме тому туристи їдуть до Сонячного берега, Золотих пісків, Албени або Созополя. Тут пропонується не лише пляжний відпочинок, а й всі види водних розваг, від дайвінгу до катання на скутерах. Звісно, не пляжем єдиним. Прибувши на курорт, обов’язково варто отримати максимум користі від свого вибору. Якщо ви опинилися в Несебрі, обов’язково пройдіться вузькими вуличками цього стародавнього міста, яке розташоване на маленькому півострові. Комбінація моря, пляжу та історичної архітектури виглядає напрочуд привабливо.

Якщо ж душа прагне в гори, сміливо обирайте похід до Рильського монастиря. Влітку його можна відвідати, поєднавши з пішохідними прогулянками. Не менш цікавою локацією є Пловдив – одне з найстаріших міст Європи, в якому поєднуються сучасне мистецтво, римські руїни та архітектура Відродження. Літні фестивалі та культурні події роблять Пловдив популярним у цей період.

Осінь – ідеальний час для відвідування виноградників Болгарії. В регіонах Мельник та Пловдив можна насолодитися дегустацією болгарських вин і відчути, яка атмосфера панує під час збору врожаю винограду. В цей же період можна активно відпочити в горах. Пішохідні маршрути, що пролягають через ошатні та яскраво забарвлені ліси – це неймовірна краса, якою можна насолоджуватися щорічно. Якщо плануєте відвідати Болгарію саме в вересні, не відмовте собі в задоволенні завітати на музичні фестивалі та свята врожаю.

Взимку, традиційно, найбільшим попитом користуються гірськолижні курорти, такі як Банско, Боровець та Пампорово. Вони пропонують чудові умови для катання на лижах та сноуборді. Особливо Банско, що славиться сучасними лижними трасами та розкішними СПА-комплексами. Якщо ж хочете зігрітися та розслабитися, відвідайте Велінград та Санданскі – курорти з мінеральними джерелами. І обов’язково завітайте до Софії, яка взимку перетворюється на чарівне місце з різдвяними ринками, льодовими ковзанками та святковою атмосферою. Можна подивитися на собор Олександра Невського, Національний палац культури й насолодитися зимовими святами.

Навесні ж, коли все квітне, так і манять національні парки, наприклад, Рила та Пірин. А в Регіоні Казанлик проходить фестиваль троянд. Це місце стає наймальовничішим в країні, адже тут квітують цілі поля. Додатково можна відвідати Троянський монастир. Коли природа розквітає, там особливо спокійно та приємно. Втім, незалежно від сезону, відпочивати в Болгарії – дуже цікаво.