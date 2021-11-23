Как выбрать горящий тур на Фарватер Тревел

23 ноября 2021, 7:45

Незабываемый отпуск — мечта каждого. При этом люди не сразу решаются ехать в дальнюю страну, рассчитывая свой бюджет.Горящие туры — лучшее, что может предложить сервис выбора путевок Фарватер. Они помогают экономить и при этом получать максимально полный пакет услуг, достойный сервис. Следует помнить, что это не рекламная ловушка и не "развод", а самая настоящая акция, которой можно воспользоваться. Если вы хотите в ближайшее время отправиться в путешествие и при этом сэкономить, узнайте подробнее, что представляет собой горящий тур, и какие выгоды он несет.

Фразу "горящий тур" или же "горящий билет" слышали многие. Это привычная многим формулировка распродажи, которая начинается буквально за пару дней до вылета. Сниженная стоимость путевки объясняется тем, что в определенный день не удалось заполнить все места на рейс, и, чтобы избежать убытков, авиакомпании продают билеты очень дешево. Бывает, что и гостиничные номера остаются непроданными — тогда владельцы отелей поступают точно так же. Случаются моменты, когда люди отказываются от поездки за день или два до отправки самолета, и тогда тур становится "горящим".

Горящий тур можно купить для поездки в страны: Турция, Греция, ОАЭ, Египет, Болгария, Шри-Ланка, Испания, прочие.

Стоит помнить, что качество обслуживания при покупке горящего тура не снижается и ничем не отличается от обычного за полную стоимость. Поэтому будьте уверены, что отдых будет качественным, со всеми включенными удобствами.

При том, что в целом горящие туры очень выгодны, они имеют как преимущества, так и недостатки. Вот основные плюсы:

сниженная цена;

все включенные удобства;

быстрая и спонтанная поездка, дарящая адреналин и незабываемые яркие эмоции;

никаких томительных ожиданий — вылет по горящей путевке производится буквально за несколько дней после бронирования.

Горящий тур идеально подходит людям, у которых очень сложный график работы. Если они не могут заранее спланировать отдых, уйти в отпуск в четко назначенное время, то спонтанность — именно то, что им нужно. Кроме того, удастся значительно сэкономить и получить максимум удовольствия от поездки.

У горящих путевок есть и недостатки: следует помнить, что от них не получится отказаться с возвратом средств. Нужно быть все время готовым сорваться с места и уехать — людям, привыкшим все планировать, такой вариант не подойдет. Тур полностью сформирован, поэтому вам не удастся выбрать подходящий отель или количество дней. Но эти недостатки несущественны, поэтому ради выгоды и экономии стоит воспользоваться распродажей и отправиться в неожиданную поездку, чтобы не проводить отпуск дома.

Пользуясь онлайн сервисом Фарватер Тревел, вы получаете массу преимуществ. Ведь можно быстро найти горящий тур, пользуясь гаджетом у себя дома, на работе, в транспорте. Все лучшие предложения появляются на экране, приходят в уведомлениях, и вы не пропустите ничего важного. Все, что нужно, это заполнить форму поиска, и тогда информация будет поступать к вам регулярно. Сделайте запрос на подходящие даты, укажите в фильтре количество дней и ночей отдыха, рейтинг отеля — и, вполне возможно, вы найдете по указанным нюансам горящую путевку.

Сервис позволяет выбирать туры круглые сутки, получать поддержку от операторов, задавать вопросы. Оплата понравившейся путевки производится тем способом, который наиболее удобен клиенту. Вы можете оплатить в рассрочку или внести всю сумму с помощью банковской карты. Также оплата может производиться наличными на "Новой Почте", криптовалютой в системе BinancePay. Если же вы пользуетесь такими картами как Mastercard, Monobank, то сможете получить за оплату путевки кешбэк.

Используйте все возможности сервиса, чтобы получить максимум выгоды. У нас есть встроенный календарь цен, позволяющий быстро находить по датам наиболее подходящий день вылета, когда стоимость билета снижена. Выбирайте правильный сезон для поездки: лучше всего отправляться в теплые страны зимой и ранней весной, так как в это время наплыв туристов небольшой, есть выбор горящих туров со всеми удобствами.