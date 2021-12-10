На что обратить внимание при выборе тура в Египет?

10 декабря 2021, 22:46

Туры в Египет из Украины — одни из самых популярных, поскольку отличаются относительно доступной ценой и максимально комфортными условиями.

Путешествие в загадочную страну с уникальной культурой, впечатляющими пирамидами и сфинксами позволяет собственными глазами окунуться в историю, которую ранее только слышали. Приятным дополнением является доступ к морю и шикарные отели, где все включено. Горящие туры в Египет созданы для того, чтобы можно было спонтанно посетить прекрасные места и побаловать себя летом в середине зимы.



Обеспечить себе хороший отдых, который запомнится надолго, можно путем правильного выбора тура. Путевки в Египет есть самые разные – от семейных и романтических до экскурсионных или индивидуальных. Чтобы не возникло сложностей в процессе поиска подходящего варианта, нужно знать, на какие моменты стоит обращать внимание. Туроператоры APL Travel помогут подобрать отличные варианты для вас в соответствии с общими и индивидуальными требованиями, а также ответят на все вопросы.

Особенности выбора тура в Египет

Большое количество предложений позволяет найти для себя лучший вариант отдыха. Однако при покупке тура в Египет следует обращать внимание на целый ряд критериев и условий. Они касаются не только отдыха, но также въезда и пребывания в стране. Чтобы купить путевку в Египет, нужно:

- выбрать курорт – наиболее популярными являются Хургада, Шарм-эль-Шейх, Эль Гуна, Марса Алам, Нувейба, Дахаб, Таба и другие, у них разное местоположение и специфика;

- подбор отеля – нужно обратить внимание на качество обслуживания, ремонт в номерах, состояние территории, а также качество питания;

- тип тура – романтический тур на двоих, семейный, экскурсионный, гастротур, молодежный;

- сезон – практически круглый год в Египте отдых возможен с купанием в море и загоранием на пляже, при этом отличается температурный режим, также в зимнее время бывают сильные ветры, поэтому нужно внимательно подойти к выбору курорта и отеля;

- расстояние от отеля до моря, наличие бассейна на территории отеля.



Поездка в Египет на праздники также имеет свои особенности, поэтому при выборе тура следует обратить внимание на развлекательные мероприятия.



В условиях пандемии путешествовать нужно согласно установленным правилам. Предварительно следует ознакомиться с правилами въезда и безопасности пребывания в связи с COVID-19. Для въезда в Египет нужно:

-заполнить декларацию о состоянии здоровья до вылета;

- всем людям в возрасте от 6 лет иметь при себе сертификат вакцинации против COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов;

- наличие медицинской страховки, которая покрывает лечение COVID-19.



Службы контроля тщательно проверяют документы, поэтому очень важно, чтобы ПЦР-тест был в электронном и распечатанном виде. Наличие даже малейшего несоответствия дает повод для отказа принять туриста в страну. Избежать неприятных ситуаций возможно, придерживаясь установленных правил и ограничений.

Преимущества поездки на отдых в Египет

Посещение экзотической страны само по себе является большим преимуществом. Египет очень привлекает своим культурным наследием, необычайной природой, древней историей и просто великолепными курортами. Тур в Египет имеет и другие достоинства:

- доступные цены для отдыха всей семьей;

- круглый год открыт туристический сезон;

- большой выбор туров;

- множество развлечений;

- обширный выбор экскурсионных программ;

- персонал во многих отелях русскоговорящий;

- простой режим для въезда;

- хорошие условия для отдыха даже в условиях ограничений COVID-19.



Компания АПЛ Тревел поможет подобрать тур в Египет из Киева, Одессы, Харькова или другого города Украины с максимально комфортными условиями для вас и вашей семьи. Туроператор ответит на все интересующие вопросы относительно пребывания на курорте, правил въезда и других моментов, касающихся отдыха в Египте.