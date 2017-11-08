Google приглашает в виртуальный 3D-тур в Оперу

8 ноября 2017, 14:15

В дни, когда Национальная опера Украины отмечает 150-летний юбилей, мы рады пригласить всех в виртуальный 3D-тур по украинским оперным театрам.

В партнерстве с Министерством культуры Украины мы оцифровали пять театров в разных городах Украины и создали специальный сайт “Оперные театры Украины” (http://theatres.authenticukraine.com.ua), где любой желающий сможет окунуться в неповторимую атмосферу с помощью технологий виртуальной реальности.



3D-проект компании Google Украина и Министерства культуры Украины “Оперные театры Украины” ‒ это виртуальное путешествие, которое дает возможность ознакомиться с уникальной архитектурой оперных театров Украины, заглянуть за кулисы, почувствовать дух и атмосферу театра и даже побывать в тех местах, которые обычно закрыты для посетителей. В рамках проекта можно совершить 3D-туры по таким именитым украинским театрам:



● Национальный академический театр оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко,



● Львовский национальный академический театр оперы и балета имени Соломии Крушельницкой,



● Черновицкий академический областной украинский музыкально-драматический театр им. Ольги Кобылянской,



● Одесский национальный академический театр оперы и балета,



● Киевский национальный академический театр оперетты.



Оперные театры являются жемчужинами европейской культуры – местом, где переплелись музыка, литература, актерское мастерство и, конечно, неповторимая архитектура. Опера всегда являлась образцом наиболее эмоционального и зрелищного театрального представления. Разумеется, такой центр искусства, который притягивал внимание посетителя с первого приближения к парадному входу, не мог быть обычным зданием, и для его проектирования и строительства приглашались лучшие архитекторы, скульпторы и художники. Опера – это не только жанр искусства, который передаёт дыхание времени, это центр гармонии и переплетения культурного наследия, истории и связи поколений.



Евгений Нищук, Министр культуры Украины: “Совместный проект Министерства культуры Украины и компании Google Украина “Оперные театры Украины” ‒ это 3D-проект, который дает возможность каждому пользователю сети Интернет отправиться в виртуальное путешествие, ознакомиться с уникальной архитектурой и почувствовать атмосферу оперных театров Украины. Теперь с помощью цифровых технологий человек из любой точки мира сможет насладиться жемчужинами историко-культурного наследия Украины. Этот проект создан в рамках кампании “Автентична Україна”, который уже включал в себя виртуализацию деревянных церквей ЮНЕСКО и музеев под открытым небом. И я убежден, это только начало нашей большой совместной работы, а впереди еще множество проектов, которые откроют миру величественное культурное достояния нашего народа”.



Олег Якимчук, директор по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Google Украина: “Именно благодаря современным цифровым технологиям пользователи как в Украине, так и по всему миру смогут узнать о красоте и богатстве культурного наследия Украины. Спасибо за содействие в реализации проекта “Автентична Україна” Министерству культуры Украины”.