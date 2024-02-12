На Чернігівщині ДТП за участю вантажівки Укрпошти

12 февраля 2024, 14:45

9 лютого зранку до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі Чернігів-Гремʼяч.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Менського відділення поліції. Правоохоронці провели огляд місця події, опитали учасників та свідків аварії, вилучили транспортні засоби.Попередньо поліцейські встановили, що 36-річний водій легковика "Geely" не впорався з керуванням та виїхав на зустріну смугу, де зіткнувся з вантажним фургоном "МАЗ". Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій "Geely" травмувався та був госпіталізований.