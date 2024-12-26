Нова пошта попереджає українців про фішингову атаку з використанням бренду

26 декабря 2024, 10:45

Сьогодні зранку кіберзлочинці розсилають українцям фейкові повідомлення про нібито заборгованість перед Новою поштою. Ці листи не мають жодного відношення до компанії і є фішинговою розсилкою.



Після аналізу активності із фішинговою розсилкою кібербезпека Нової пошти наполегливо рекомендує усім користувачам, які намагалися відкрити вкладення у цих листах, наступне:

Встановити антивірусну програму (з актуальною базою даних) і виконати повну перевірку вашого пристрою на наявність шкідливого програмного забезпечення.Повністю перевстановити операційну систему для усунення потенційно прихованих загроз, якщо під час перевірки було виявлено шкідливе ПЗ або є підозри на компрометацію системи.Ці дії є необхідними для захисту ваших даних і запобігання подальшим ризикам.Зловмисники використовують довіру до відомих брендів і маніпулюють чутливою інформацією — у цьому випадку заявляють про борг. Підрозділ кібербезпеки компанії вже працює над блокуванням мережі серверів, з яких відбуваються розсилки.Також нагадуємо стандартні правила кібербезпеки:Перевіряйте адресу відправника. Оригінальні листи від «Нової пошти» приходять тільки з офіційних доменів. Звертайте увагу на підозрілі зміни в написанні.Не відкривайте листи від незнайомих відправників і не переходьте за посиланнями.Якщо ви відкрили лист або вкладення — негайно змініть паролі на ваших акаунтах та перевірте, чи немає у вас інших активних сесій. Якщо виявили підозрілу активність, завершіть всі невідомі сесії через налаштування безпеки ваших акаунтів.Увімкніть двофакторну аутентифікацію для вашої електронної пошти, щоб захистити акаунт від несанкціонованого доступу.Якщо ви отримали такий лист — перемістіть його в спам і видаліть. Це допоможе зменшити ризик повторної розсилки та захистить інших користувачів.