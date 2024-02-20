Кіберполіція попереджає про новий вид обману

Зловмисники розсилають фейкові СМС про посилки від імені відомого поштового сервісу, а всередині фішингові посилання. Відтак, правоохоронці закликають:
▪️не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями;
▪️перевіряйте свої посилки лише на офіційному сайті поштового сервісу або у застосунку;
▪️перевіряйте правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних
▪️заведіть окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказуйте лише ту суму, що необхідна для оплати;
▪️оплачуйте товар після отримання, щоб звести ризик до мінімуму
▪️не повідомляйте стороннім особам коди-підтвердження SMS або у застосунки.
▪️якщо ж витік платіжної інформації все ж стався – негайно зверніться до банку та заблокуйте карту.