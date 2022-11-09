З листопада Укрпошта запустила 64 пересувних відділення поштового зв’язку

9 ноября 2022, 14:45

Укрпошта продовжує розширювати мережу пересувних відділень поштового зв’язку: з 1 листопада 31 мобільне відділення виїхало на маршрути Полтавського, Решетилівського, Диканського, Кобеляцького та Новосанжарського районів Полтавщини.

Ці пересувні відділення Укрпошти будуть обслуговувати 98,5 тис мешканців 379 населених пунктів. Із запуском 31 пересувного відділення поштового зв’язку всі села Полтавщини з населенням менше 1200 осіб перейшли на новий формат обслуговування: замість старих стаціонарних відділень в села приїжджатиме новенька автівка, яка надаватиме такі ж послуги, як і стаціонарне відділення, а в наступному році ще й зможе надавати додаткові послуги банківські послуги, що стане можливим після автоматизації пересувних у наступному році.Загалом в Полтавській області тепер працює 130 пересувних відділень поштового зв’язку та 189 стаціонарних відділення, з яких 99 – в селах.

Завершилося впровадження пересувних відділень поштового зв'язку і на Житомирщині. Там з початку листопада розпочали роботу 29 пересувних відділень поштового зв’язку. Вони сумарно будуть обслуговувати 448 сіл з населенням понад 90 тис. мешканців Малинського, Овруцького та Олевського районів. Зараз у Житомирській області працює 123 пересувних та 189 стаціонарних відділень поштового зв’язку.



З 1 листопада розпочали роботу ще 4 пересувні відділення Укрпошти. Вони будуть обслуговувати 29 сіл Кам’янець-Подільського району Хмельницької області й надаватимуть весь спектр послуг Укрпошти більш як 12 тис мешканцям цих населених пунктів. Зараз в Хмельницькій області працює 106 пересувних та 251 стаціонарне відділення поштового зв’язку.



З початку війни Укрпошта запустила майже 600 пересувних відділень поштового зв’язку. Загалом по всій країні надають поштові послуги 1802 автівки. Зараз вони надають такі ж послуги, як і неавтоматизовані поштові відділення: видачу пенсій, прийом комунальних та інших платежів, оформлення передплати та доставку періодики, доставку посилок, продаж товарів. З наступного року Укрпошта розпочне автоматизацію мобільних відділень, завдяки чому українці не лише в містах, але і в селах отримають доступ до фінансових послуг, таких як поповнення карткових рахунків, переказ між рахунками тощо.