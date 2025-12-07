Різдвяні знижки до 50% на продукцію EcoFlow

До різдвяно-новорічних свят EcoFlow дарує знижки до 50% на популярні енергонезалежні рішення, що стануть у пригоді вдома, під час відпочинку чи подорожей.
З 1 по 31 грудня 2025 року встигніть вигідно придбати портативні та стаціонарні пристрої для автономного енергозабезпечення, а також смартдевайси:
Магнітний павербанк EcoFlow RAPID ємністю 10000 мА·год
Мікроінвертор EcoFlow PowerStream потужністю 600 Вт
Мікроінвертор EcoFlow PowerStream потужністю 800 Вт
Автомобільна зарядна станція EcoFlow Alternator Charger
Холодильник Glacier classic 45 літрів
Холодильник Glacier classic 55 літрів
Акумулятор до холодильника EcoFlow Glacier
Сонячний капелюх EcoFlow Power Hat
Акція триває з 1 грудня 2025 року по 31 грудня 2025 року включно.
Замовляйте обрані рішення в офіційному онлайн-магазині EcoFlow за посиланням: https://ecoflowukraine.com/aktsiini-tovary/1192/
Щоб отримати детальну консультацію, протестувати пристрої або швидко отримати кваліфіковану підтримку, Ви можете завітати до нашого Авторизованого магазину EcoFlow за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 129, або звернутися на гарячу лінію за номером: 0 800 207 5 55.