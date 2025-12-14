ПУМБ пропонує рішення EcoFlow в оплату частинами

Купуйте рішення EcoFlow та сплачуйте частинами до 10 місяців з ПУМБ. Найкраще вкладення напередодні різдвяно-новорічних свят.
Обирайте бажані пристрої EcoFlow в офіційному онлайн-магазині: https://ecoflowukraine.com/:
портативні зарядні станції;
сонячні панелі;
системи енергозабезпечення;
стаціонарні системи енергонезалежності;
смартпристрої;
аксесуари.
Послуга діє для чинних клієнтів банку ПУМБ, що мають діючу картку.
Перший платіж стягується через місяць після придбання товару.
Максимальна сума кредиту до 300 тисяч гривень.
Детально про послугу сплати частинами можна ознайомитися за посиланням: https://www.pumb.ua/mahazyny-partnery-rozstrochky