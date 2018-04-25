Услуги ПУМБ теперь можно заказать через Viber

25 апреля 2018, 11:15

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) с апреля запустил для своих розничных клиентов канал коммуникации в мессенджере Viber.

Онлайн-банкинг ПУМБ в Viber предоставляет клиентам в формате 24/7 актуальную информацию о движении средств, сумме минимального платежа по карте и сумме до полного погашения, размере последнего зачисленного и следующего платежа по кредиту. Также через Viber можно оформить кредитную, дебетную карты и подать заявку на оформление кредита.

«Предоставление продуктов и услуг через Viber – это первый шаг ПУМБ по внедрению social commerce. Банк активно развивает новые функционалы в социальных сетях и мессенджерах, тем самым предоставляя клиентам традиционно качественный сервис в удобном формате. Ежемесячно в колл-центр ПУМБ поступает порядка 44 тысяч звонков – с целью уточнения суммы досрочного погашения кредита, обязательного платежа и последнего поступления. Теперь все эти клиенты смогут в любое удобное время оперативно получить необходимую информацию, приложив для этого минимум усилий. В планах банка масштабировать услуги и на другие мессенджеры», - прокомментировал Себастиан Рубай, заместитель председателя правления ПУМБ.

Перечень услуг ПУМБ в Viber представлен удобным и простым в навигации меню на трех языках – украинском, русском и английском. Меню содержит шесть основных разделов:

- карточные продукты

- кредитные продукты

- информация о движении средств

- курсы валют

- пополнить мобильный

- изменить язык.

Использование онлайн-банкинга ПУМБ в Viber позволит качественно снизить нагрузку на колл-центр. Ежемесячно центр обслуживания клиентов ПУМБ получает около 7 тысяч звонков по вопросу уточнения суммы последнего поступившего платежа по кредиту, около 20 тысяч звонков касательно уточнения суммы досрочного погашения кредита, около 2 тысячи звонков с целью узнать сумму обязательного платежа по кредиту. Теперь эту информацию клиенты смогут получить в течении нескольких минут, выбрав соответствующий раздел в меню.

Чтобы начать работу в онлайн-банкинге ПУМБ в Viber, необходимо сначала зайти в паблик-аккаунт ПУМБ (находится в открытом доступе во вкладке «Публичные аккаунты»), и перейти в чат. После этого пользователю будет предложено меню, в котором в несколько кликов можно выбрать вышеописанные продукты и услуги. Подключение к Онлайн-банкингу ПУМБ в Viber абсолютно бесплатно и позволит клиентам банка получать услуги 24/7 в любой точке мира.

Напомним, в 2017 году ПУМБ одним из первых интегрировался с платежной системой Google Pay.