Бизнес в стиле digital: ПУМБ и Киевстар запустили проект для предпринимателей

27 марта 2018, 10:15

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) и Киевстар запустили проект для развития малого бизнеса. Новое предложение позволит автоматизировать и повысить эффективность процессов, а также значительно сократить расходы.

Теперь при наличии или открытии корпоративного счета в ПУМБ клиенту будет предложено подключить комплекс бизнес-услуг от Киевстар: CRM-систему, мобильную АТС, а также установить IP-телефонию. В рамках партнерской программы участники смогут воспользоваться бизнес-предложением по льготным тарифам.



Так, к примеру, при подключении CRM-системы клиенты банка получат 3 месяца бесплатного пользования, мобильной АТС - 1 месяц, а при установки IP-телефонии – скидку в размере 30%.



Предприниматели смогут удаленно принимать заказы, контролировать сроки и выполнение задач; звонить на стационарные и мобильные номера непосредственно с CRM; оформлять бесплатные почтовые ящики; обмениваться информацией, сохранять и редактировать рабочие документы вместе с коллегами. Управление процессами будет осуществляться с помощью интернета и не потребует инвестиций в дорогостоящее оборудование, что также является одним из основных преимуществ данного предложения.



«CRM-система «Битрикс24» и IP-телефония позволят корпоративным клиентам ПУМБ автоматизировать бизнес-процессы, повысив тем самым эффективность отдела продаж и обслуживания. А мобильная АТС даст возможность работать без привязки к офису и не пропускать звонков от клиентов», - говорит Евгений Кражан, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар.



«ПУМБ – динамично развивающийся банк, который уже сегодня в рамках Digital ПУМБ предлагает малому бизнесу удаленное решение своих финансовых, валютных и юридических вопросов. Думая о клиенте и развитии его бизнеса, мы пошли еще дальше и в сотрудничестве с Киевстар, одним из самых прогрессивных телекоммуникационных операторов, предложили предпринимателям необходимые инструменты для развития и ведения их бизнеса сразу вместе с открытием счета» - комментирует директор департамента по работе с малым бизнесом ПУМБ Елена Рудик.

