CRM-система Bitrix24 стала мобильной благодаря Киевстар

27 февраля 2018, 12:15

Крупнейший национальный телеком-оператор и компания Битрикс, объединили сервис "Виртуальная мобильная АТС" и CRM-систему Bitrix24.

Теперь у корпоративных клиентов появилась возможность работать в CRM с мобильными номерами и автоматизировать бизнес-процессы.

"CRM в прямом смысле слова стала мобильной. Ранее система работала на основе фиксированной связи. Теперь – мобильной. Это значит, что управлять процессами и выполнять рабочие функции предприниматель сможет из любой точки планеты, где есть интернет и мобильная связь", - комментирует Евгений Кражан, директор по развитию корпоративного бизнеса Киевстар.

Новый комплекс услуг дает выгоды для корпоративного бизнеса:

автоматизация бизнес-процессов: предприниматели смогут принимать заказы, контролировать выполнение задач; инициировать телефонные звонки непосредственно из CRM; обмениваться информацией, сохранять и редактировать рабочие документы вместе с коллегами,

предпринимателю не нужно инвестировать в дорогостоящую офисную АТС, достаточно иметь мобильный телефон,

экономия на аренде офиса, он может быть дистанционным.

CRM позволяет "подхватить" проект на любом этапе реализации любому сотруднику компании. Это дает возможность равномерно распределить нагрузку, нивелировать ситуации, когда клиент вынужден долго ждать ответа, либо компания упускает заказ из-за пропущенного звонка. А "мобильная CRM", кроме этого, позволяет быть постоянно на связи.

