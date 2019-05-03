Киевстар запустил партнерский проект с Terrasoft

3 мая 2019, 12:15

Услуга позволяет интегрировать историю мобильных звонков из Виртуальной Мобильной АТС напрямую в CRM от компании Terrasoft.

Киевстар запустил партнерский проект для среднего и крупного бизнеса совместно с IT компанией Terrasoft. Программное обеспечение позволяет бизнесу обрабатывать, хранить и анализировать историю контактов с каждым своим клиентом. Абоненты Киевстар, подключенные к Виртуальной мобильной АТС, могут фиксировать и вести учёт всех своих звонков сразу в системе управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Такой автоматизированный процесс создан для того, чтобы снизить затраты на организацию и поддержку бизнес процессов организации – от фиксации входящего звонка в колл-центре до анализа нагрузки на каждого менеджера.

Евгений Кражан, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар комментирует: «Объединение IT-продуктов и телеком-услуг – это часть стратегии развития отношений с бизнес-клиентами в Киевстар. Быть лидером на телеком-рынке значит каждый день совершенствовать существующие продукты и создавать новые решения для бизнеса совместно с надежными партнерами, такими как Terrasoft».

Специально разработанный коннектор Kyivstar vPBX Calls History for bpm`online позволит текущим и потенциальным клиентам Киевстар:

- идентифицировать абонента, который звонит, и привязать записи звонка к существующей карточке в системе;

- создать журнал вызовов в системе CRM;

- синхронизировать звонки;

- получать записи разговоров с/на мобильные и фиксированные номера сотрудников.



Евгений Горбачев, Customer Success Director Terrasoft, добавляет: «Сотрудничество с таким телеком-гигантом как Киевстар — очень важный стратегический шаг для Terrasoft. Мы создаем продукты, которые помогают компаниям по всему миру улучшать и ускорять свои процессы. При этом функциональные возможности bpm’online постоянно расширяются благодаря партнерским решениям. Мы уверены, что синергия IT- и телеком-инструментов позволит компаниям вывести клиентский сервис на новый уровень и совершенствовать его».



