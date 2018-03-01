"Мир на связи" с Киевстар – новый тариф для звонков за границу

1 марта 2018, 10:45

С 1 марта 2018 года абоненты могут пользоваться новым выгодным тарифом от Киевстар для звонков за границу – «Мир на связи».

Больше не нужно волноваться о стоимости звонков, ведь абоненты получают 150 нетарифицируемых минут на все популярные направления.

«Нашим абонентам всегда было важно оставаться на связи со своими родными и друзьями, которые живут в других странах. И мы делаем наши тарифы еще выгоднее и удобнее, чтобы наши абоненты были на связи со всем миром» – прокомментировал запуск нового тарифа Павел Даниман, директор по маркетингу Киевстар.

Новый тарифный план был разработан с учетом потребностей абонентов, которые часто звонят в другие страны. Главное его преимущество – 150 минут в месяц для звонков на 14 наиболее популярных направлений: в Германию, Грузию, Израиль, Испанию, Италию, Казахстан, Канаду, Литву, Польшу, Россию, США, Узбекистан, Францию и Чехию. Именно на эти страны приходится 95% всех звонков, которые делают абоненты Киевстар.

Также, эти 150 минут действуют и для звонков на все сети в Украине: как на номера Киевстар, так и на номера других операторов. После их исчерпания абоненты получат безлим в сети Киевстар, а стоимость на другие сети в Украине и на 14 популярных направлений за границей - 1,50 грн/мин. Стоимость абонентской платы в тарифном плане – 65 гривен на месяц.