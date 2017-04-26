Звонки на городские номера от 5 до 16 копеек - новое предложение Киевстар

26 апреля 2017, 11:15

Абоненты национального телеком-оператора Киевстар смогут звонить на номера фиксированной связи по более выгодным тарифам.

Так, с 4 мая 2017 г. в тарифных планах «Комфорт», «Комфорт+» и «Ультра Комфорт» устанавливается новая цена минуты на номера городских телефонов: от 0,05 до 0,16 грн. Ежедневно абонентам указанных тарифных планов будут предоставляться 30 минут для таких звонков.

Кроме выгодной цены на звонки в фиксированные сети, в каждом тарифном плане обновленной линейки появилось много дополнительных преимуществ: увеличено количество мегабайтов интернета, стало больше минут и SMS на номера Киевстар.

Так, в тарифном плане «Комфорт» звонки на городские номера в рамках ежедневного пакета минут стоят 16 копеек. Кроме того, клиентам ежедневно предоставляются 100 минут звонков и 20 SMS на номера Киевстар, а также 50 МБ дата-трафика. В тарифе «Комфорт+» минута звонка в рамках ежедневного пакета обойдется абоненту в 11 копеек. Помимо этого, в тариф включены 200 минут звонков и 15 SMS на номера Киевстар и 50 МБ дата-трафика ежедневно. В тарифе «Ультра Комфорт» стоимость звонков на городские номера составляет всего 5 копеек за минуту, также клиенты получают 200 минут звонков и 25 SMS на номера Киевстар и 50 МБ дата-трафика. Ежедневная абонентная плата в зависимости от выбранного тарифного плана – от 1,97 до 3,19 грн.

Важно, что воспользоваться улучшенными тарифными планами могут как новые, так и действующие абоненты Киевстар. Для перехода на обновленные тарифы необходимо позвонить на номер 477*1 либо оформить заявку на сайте или в системе «Мой Киевстар».

Также напомним, что для клиентов, которые часто звонят на номера фиксированной связи, но хотят обслуживаться без смены тарифного плана, есть возможность заказывать пакеты минут по необходимости. Например, «30 минут на городские номера» (цена минуты 0,35 грн), «10 минут на городские номера» (цена минуты 0,50 грн) или «5 минут на городские номера (цена минуты 0,60 грн).

«Мы проанализировали, в каких объемах наши абоненты используют голосовой трафик, и предложили линейку оптимальных тарифов, которые учитывают потребности как в фиксированной, так и в мобильной связи. Кроме того, мы обеспечили клиентам альтернативные возможности: они могут подключать как тарифный план, так и дополнительные опции, позволяющие снизить стоимость звонков на городские телефоны», – комментирует Павел Даниман, и.о. директора по маркетингу Киевстар.

