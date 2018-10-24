Киевстар запускает семейный тариф для контрактных абонентов за 75 грн на месяц

24 октября 2018, 10:45

В новом тарифе для контрактных абонентов – "Киевстар Семья" – стоимостью всего 75 грн на месяц оператор предлагает выгодные условия для всей семьи, ведь на один лицевой счет можно подключить до 4 номеров.

В этом тарифе абоненты получат:

безлим для звонков в сети Киевстар;

50 минут для звонков на все номера в Украине, а также на номера за границу;

5000 мегабайт для пользования самым быстрым мобильным интернетом в Украине;

возможность смотреть ТВ, фильмы и сериалы в приложении Kyivstar Go TV без дополнительной платы и без тарификации мобильного интернета.

Перейти на новый тариф могут абоненты предоплаченной связи Киевстар, которые пользуются услугами мобильного оператора от 3-х месяцев. Они могут перевести до 4 номеров на уже существующий лицевой счет абонента, который пользуется одним из актуальных контрактных тарифов. Для этого необходимо посетить один из фирменных магазинов Киевстар с паспортом.

Тариф "Киевстар Семья" входит в новую линейку контрактных тарифных планов, среди которых также: "Киевстар 4G", "Киевстар 4G Extra", "Киевстар 4G Ultra", "Киевстар 4G Business" и "Киевстар 4G Business VIP". В новой линейке 4G-тарифов Киевстар предлагает абонентам:

безлимитный мобильный интернет;

безлим для звонков в сети оператора;

от 150 до 3000 минут для звонков на другие направления, в том числе и за границу;

фиксированный "Домашний Интернет" без дополнительной платы;

приложения "Киевстар Футбол" и Kyivstar Go TV без дополнительной платы.

Среди других преимуществ контрактной формы обслуживания: выгодный пакет услуг на месяц; возможность пользоваться всеми услугами в этом месяце, а оплачивать в следующем, или оплачивать абонентскую плату частями. И, конечно, более высокий уровень защиты персональных данных абонентов, особенно если номер телефона используется для онлайн-банкинга.

Ощутить все преимущества новых тарифов для контрактных абонентов можно с качественным 4G от Киевстар. Для этого нужно лишь подготовить свой гаджет и SIM-карту. Проверить, поддерживает ли смартфон и SIM-карта 4G-связь, можно с помощью USSD-кодов *245*5# вызов - для проверки смартфона; *245*4# вызов - для проверки SIM-карт. Заменить на USIM можно бесплатно во всех фирменных магазинах Киевстар. Также компания предлагает широкий выбор 4G-смартфонов и гаджетов по выгодной цене в фирменных магазинах и на сайте.



