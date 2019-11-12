Киевстар увеличивает количество услуг в тарифе "Киевстар Родина"

12 ноября 2019, 10:15

Начиная с 15 ноября 2019 года абоненты Киевстар, которые подключили тариф «Киевстар Семья» смогут пользоваться популярными социальными сетями, мессенджерами и другими приложениями безлимитно, то есть без списания мегабайтов пакета услуг.

В рамках услуги «Соцсети и мессенджеры без ограничений», которая станет частью тарифного плана, абоненты Киевстар смогут пользоваться Instagram, Facebook и Facebook Messenger, Telegram, Skype, онлайн-картами и многими другими приложениями без тарификации мобильного интернета.

Напомним, что абоненты Киевстар, кроме контрактных тарифов основной линейки, могут подключить тариф «Киевстар Семья», в котором оператор предлагает:

безлимитные звонки в сети крупнейшего по количеству абонентов мобильного оператора Украины;

60 минут для звонков на другие направления по Украине и для международных звонков;

6000 Мб мобильного интернета;

возможность пользоваться приложением Kyivstar Go TV с пакетом Light и прочее.

При желании, контрактные абоненты могут подключить сразу 4 номера с тарифом «Киевстар Семья» на один действующий личный счет, при условии, что на нем уже используется один из контрактных тарифов новой или предыдущей линейки.

Всеми преимуществами тарифа можно воспользоваться благодаря скоростному 4G интернету. Сейчас 4G сеть Киевстар доступна в 7885 населенных пунктах, где проживает 72% населения Украины. Проверить, поддерживает ли смартфон и SIM-карта 4G связь, можно с помощью USSD-кодов *245*5# - для проверки смартфона; *245*4# - для проверки SIM-карт. Заменить SIM-карту на USIM можно бесплатно во всех фирменных магазинах Киевстар.