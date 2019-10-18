Популярная мобильная игра Call of Duty: Mobile – безлимитно в Киевстар

18 октября 2019, 12:45

С 18 октября 2019 года абоненты Киевстар могут играть онлайн в популярную мобильную игру Call of Duty: Mobile безлимитно, то есть без списания мегабайтов из пакета услуг.

Воспользоваться безлимом до 30 ноября смогут все абоненты предоплаты и контракта независимо от тарифного плана.

А с 1 декабря Call of Duty: Mobile станет частью сервиса «Игры без ограничений», благодаря которому популярными мобильными играми и сервисами без тарификации мобильного интернета могут пользоваться абоненты Киевстара в тарифах «Общение без границ»*, «Развлечения без границ» и «Видео без границ».

«Наша цель – быть лучшим мобильным оператором для геймеров. Для них мы предлагаем безлим к популярным играм и сервисам, запускаем совместные продукты с игровыми компаниями и поддерживаем украинский киберспорт. А с сегодняшнего дня все наши клиенты могут безлимитно играть в новую популярную игру Call of Duty: Mobile, которая за короткий промежуток времени побила рекорд по количеству скачиваний во всем мире», – комментирует Павел Даниман, директор по маркетингу Киевстар.

Call of Duty: Mobile – популярная бесплатная мобильная игра в жанре шутера, которая доступна для смартфонов на платформах Android и iOS. Только за одну неделю с момента выпуска, игра установила мировой рекорд по количеству загрузок – более 100 млн. Такие данные в своем исследовании приводит ресурс Sensor Tower. Скачать игру на смартфон можно по ссылкам с Google Play и App Store.

Кроме Call of Duty: Mobile абоненты Киевстар также могут играть онлайн в Minecraft и World Of Tanks BLITZ, смотреть видео в Twitch и пользоваться приложением Steam без тарификации мобильного интернета. Всего же в новых тарифах Киевстар предлагает безлим для 42 популярных приложений. Среди них: YouTube, Instagram, Telegram, Google Play Music, Apple Music, Netflix и многие другие.

