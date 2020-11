Game Ready драйвер для Call of Duty: Black Ops Cold War

10 ноября 2020, 13:15

Новый GeForce Game Ready драйвер обеспечит GeForce геймерам максимальную производительность и плавный геймплей в игре Call of Duty: Black Ops Cold War.

Игра поддерживает трассировку лучей и другие технологии NVIDIA, включая NVIDIA Reflex, NVIDIA DLSS, NVIDIA Highlights и NVIDIA Ansel. Покупатели новых видеокарт GeForce RTX 3080 и 3090 получат в подарок игру Call of Duty: Black Ops Cold War. Список магазинов-партнеров акции доступен по ссылке.Драйвер также включает поддержку технологии NVIDIA Reflex для игры Destiny 2, обеспечивает наилучшие игровые возможности в Assassin’s Creed Valhalla и Godfall, а также добавляет поддержку четырех G-SYNC совместимых мониторов.Call of Duty: Black Ops Cold War – богатство технологий NVIDIACall of Duty: Black Ops Cold War поддерживает множество технологий NVIDIA, включая:· DirectX Ultimate с фоновым затенением, локальными тенями и тенями от солнца методом трассировки лучей с ускорением RTX для еще большего погружения в игру· NVIDIA DLSS для повышения кадровой частоты одновременно с повышением четкости изображения· NVIDIA Reflex для уменьшения латентности системы· NVIDIA Ansel для захвата уникальных скриншотов высокого разрешения· NVIDIA Highlights в режиме Multiplayer для автоматической записи самых захватывающих игровых моментовDestiny 2 становится «отзывчивее» с NVIDIA ReflexNVIDIA Reflex - это революционный набор из GPU, G-SYNC монитора и внутриигровых технологий, которые измеряют и сокращают системные задержки в соревновательных играх. С выходом нашего нового Game Ready драйвера и обновлением игры Destiny 2 игроки в этой соревновательной игре от Bungie смогут повысить скорость реакции до 49%. Поддержка NVIDIA Reflex в Destiny 2 будет доступна с 10 ноября.