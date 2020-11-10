Game Ready драйвер для Call of Duty: Black Ops Cold War

Новый GeForce Game Ready драйвер обеспечит GeForce геймерам максимальную производительность и плавный геймплей в игре Call of Duty: Black Ops Cold War.
Игра поддерживает трассировку лучей и другие технологии NVIDIA, включая NVIDIA Reflex, NVIDIA DLSS, NVIDIA Highlights и NVIDIA Ansel. Покупатели новых видеокарт GeForce RTX 3080 и 3090 получат в подарок игру Call of Duty: Black Ops Cold War. Список магазинов-партнеров акции доступен по ссылке.
Драйвер также включает поддержку технологии NVIDIA Reflex для игры Destiny 2, обеспечивает наилучшие игровые возможности в Assassin’s Creed Valhalla и Godfall, а также добавляет поддержку четырех G-SYNC совместимых мониторов.
Call of Duty: Black Ops Cold War – богатство технологий NVIDIA
Call of Duty: Black Ops Cold War поддерживает множество технологий NVIDIA, включая:
· DirectX Ultimate с фоновым затенением, локальными тенями и тенями от солнца методом трассировки лучей с ускорением RTX для еще большего погружения в игру
· NVIDIA DLSS для повышения кадровой частоты одновременно с повышением четкости изображения
· NVIDIA Reflex для уменьшения латентности системы
· NVIDIA Ansel для захвата уникальных скриншотов высокого разрешения
· NVIDIA Highlights в режиме Multiplayer для автоматической записи самых захватывающих игровых моментов
Destiny 2 становится «отзывчивее» с NVIDIA Reflex
NVIDIA Reflex - это революционный набор из GPU, G-SYNC монитора и внутриигровых технологий, которые измеряют и сокращают системные задержки в соревновательных играх. С выходом нашего нового Game Ready драйвера и обновлением игры Destiny 2 игроки в этой соревновательной игре от Bungie смогут повысить скорость реакции до 49%. Поддержка NVIDIA Reflex в Destiny 2 будет доступна с 10 ноября.