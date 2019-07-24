NVIDIA Game Ready драйвер с поддержкой Wolfenstein: Youngblood и GPU GeForce RTX

24 июля 2019, 11:15

Доступен новый Game Ready драйвер для игры Wolfenstein: Youngblood, который также добавляет поддержку доступных с сегодняшнего дня графических процессоров GeForce RTX 2080 SUPER.

Новый драйвер также поддерживает игры Madden NFL 20 и Wolfenstein: Cyberpilot и три новых G-SYNC совместимых дисплея.



Драйверы NVIDIA Game Ready выходят в день или накануне выхода популярных игр, чтобы обеспечить в новых играх наилучший игровой процесс. Дополнительной гарантией качества драйверов Game Ready является сертификат WHQL от Microsoft.



Видеокарты GeForce 2080 SUPER доступны в продаже



Видеокарты GeForce RTX 2080 SUPER с сегодняшнего дня доступны в продаже: версия Founders Edition напрямую от NVIDIA, а также версии от производителей. GPU GeForce RTX 2080 SUPER наделен всеми передовыми технологиями архитектуры Turing, которые обеспечивают эффекты трассировки лучей в играх, включая грядущие блокбастеры Cyberpunk 2077 и Call of Duty: Modern Warfare.



Акция «СУПЕР мощь в твоем ПК» продолжается



Напоминаем про акцию, в рамках которой при покупке моделей SUPER вы получаете в подарок Control и Wolfenstein: Youngblood (обе игры с трассировкой лучей). В акции участвуют ВСЕ видеокарты линейки RTX, а также настольные ПК и ноутбуки на базе ВСЕХ GPU RTX. Подробнее и список магазинов-участников.



Еще больше G-SYNC совместимых мониторов



Подобрать дисплей с хорошим показателем VRR покупателям поможет программа G-SYNC Compatible. Экосистема G-SYNC пополнилась тремя новыми моделями: AOC AG272FCX6, AOC AG272FG3R и HP 24X.



В рамках программы «G-SYNC Compatible» NVIDIA сотрудничает с производителями мониторов, проверяя на совместимость мониторы, поддерживающие технологию Adaptive Sync. Прошедшие проверку мониторы получают статус G-SYNC совместимых.