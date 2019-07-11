Доступность видеокарт GeForce RTX 2060 SUPER и GeForce RTX 2070 SUPER

11 июля 2019, 9:45

Новые видеокарты GeForce RTX 2060 SUPER и GeForce RTX 2070 SUPER, Founders Edition и версии от производителей, доступны в розничных магазинах.

Они на 25% быстрее в играх, чем предшественники. Версию Founders Edition можно приобрести в онлайн-магазине NVIDIA.

Напоминаем про акцию, в рамках которой при покупке моделей SUPER вы получаете в подарок Control и Wolfenstein: Youngblood (обе игры с трассировкой лучей). Теперь в акции теперь участвуют ВСЕ видеокарты линейки RTX, а также настольные ПК и ноутбуки на базе ВСЕХ GPU RTX.NVIDIA выпустила новый Game Ready драйвер, который обеспечивает значительный прирост производительности для DirectX12-версий игр Metro Exodus, Strange Brigade и Tom Clancy’s Division 2. Подробнее – по ссылке.В новом драйвере также реализована поддержка новых GPU GeForce RTX 2060 SUPER и GeForce 2070 Super, а также трех новых G-SYNC совместимых мониторов: LG 34GL750, HP 25mx и HP Omen X 25f.Сегодня пользователям стало доступно приложение оценки производительности и энергопотребления видеокарт NVIDIA FrameView. Видеокарты обычно покупают в расчете, что они будут выдавать отличную производительность в своем классе в течение 2-3 лет. Поэтому важно, чтобы тесты видеокарт были доступны в любой момент и раскрывали все базовые параметры: частоту кадров, время кадра, энергопотребление, производительность на Ватт и т.д. До сегодняшнего дня ни один инструмент или приложение не могли выдавать такие данные с высокой точностью. Поэтому мы создали приложение FrameView, которое каждый пользователь может загрузить и использовать бесплатно.