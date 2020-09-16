NVIDIA всё же подготовила эталонные платы для GeForce RTX 3090 и RTX 3080

16 сентября 2020, 10:45

Представленные в начале сентября видеокарты GeForce RTX 30xx будут выпущены на рынок в виде версий Founders Edition от самой NVIDIA, а также в виде решений от AIB-партнёров.

Для собственных версий GeForce RTX 3090 и RTX 3080 NVIDIA использует необычные платы с треугольным вырезом на одном из торцов. Поэтому для более простых решений NVIDIA пришлось разработать ещё один вариант референсного дизайна платы для своих партнёров.

По данным ресурса VideoCardz, для варианта Founders Edition (FE) видеокарты GeForce RTX 3080 компания NVIDIA использует печатную плату с маркировкой PG133, а для старшей GeForce RTX 3090 FE используется плата с маркировкой PG136. Для тех же моделей, но от сторонних производителей, компания разработала плату с маркировкой PG132, обладающую более привычной прямоугольной формой.



В Сети появились фотографии печатной платы для GeForce RTX 3080 FE, а также эталонного варианта платы для партнёров NVIDIA. Они позволяют взглянуть на различия между двумя версиями.

Пожалуй, одним из основных отличий между платами моделей GeForce RTX 3080 и RTX 3090 является отсутствие у первой интерфейса NVLink, служащего для объединения графической производительности двух видеокарт. Поддержку данной технологии NVIDIA решила сохранить только у старшей модели GeForce RTX 3090.



Ещё одним выделяющимся отличием является отсутствие двух верхних чипов памяти стандарта GDDR6X у модели GeForce RTX 3080. У старшей GeForce RTX 3090 микросхемы памяти расположены с двух сторон печатной платы: двенадцать 8-Гбит чипов объёмом 1 Гбайт каждый с одной стороны и двенадцать с другой, что в общей сложности даёт 24 Гбайт видеопамяти. У модели RTX 3080 только 10 модулей памяти. Все они расположены с одной стороны платы. К слову, также ожидается анонс 20-Гбайт версии модели GeForce RTX 3080. Однако, как указывает VideoCardz, ссылающийся на источники среди партнёров NVIDIA, этот вариант будет представлен уже после анонса графических решений компании AMD. А он в свою очередь состоится 28 октября.

Для печатных плат GeForce RTX 3080 и RTX 3090 предусмотрено наличие двух 8-контактных разъёмов дополнительного питания VGA. Однако среди моделей наблюдаются различия в организации компонентов подсистемы питания графического процессора и памяти. Например, по сравнению с моделью RTX 3090 у модели RTX 3080 отсутствуют две фазы питания.



Как можно заметить, даже у образца платы GeForce RTX 3090 Founders Edition от NVIDIA наблюдается отсутствующие фазы питания. Это может косвенно указывать на то, что данная плата, но уже со всем набором фаз питания может использоваться в качестве основы для других моделей видеокарт NVIDI

A в будущем. Например, для той же TITAN Ampere.

(C) 3dnews.ru