NVIDIA представляет нового игрового флагмана — GeForce RTX 3080 Ti

1 июня 2021, 9:15

NVIDIA сегодня представила два новых графических процессора в семействе GeForce RTX — GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3070 Ti, которые уже скоро появятся в продаже у партнеров компании.

Новый игровой флагман GeForce RTX 3080 Ti будет доступен во всем мире с 3 июня по цене от 1199 долларов США, а RTX 3070 Ti появится на рынке на следующей неделе по цене от 599 долларов США.



Если графические процессоры предыдущего поколения предназначались для амбициозных игр своей эпохи, то сегодняшние игры, такие как Cyberpunk 2077 и Watch Dogs: Legion, подняли реализм на новый уровень и, как следствие, повысили требования к производительности видеокарт.



Основанный на архитектуре NVIDIA Ampere, графический процессор RTX 3080 Ti обеспечивает невероятный рывок в производительности и четкости благодаря таким возможностям, как трассировка лучей, технологии повышения производительности средствами искусственного интеллекта NVIDIA DLSS, технологии уменьшения задержек системы NVIDIA Reflex, функции потоковой передачи NVIDIA Broadcast и дополнительному объему памяти, ускоряющему работу наиболее популярных приложений для создателей контента.



Во множестве игр DirectX и Vulkan с трассировкой лучей и растеризацией GeForce RTX 3080 Ti станет мощной игровой базой и обеспечит меньшие задержки для быстрого отклика и конкурентного преимущества в играх, в которые сегодня играют миллионы людей.



Для геймеров, все еще использующих всеми любимый графический процессор GTX 1080 Ti, RTX 3080 Ti станет вдвое быстрее в традиционной растеризации и намного быстрее при включении трассировки лучей и других передовых игровых функций.



GeForce RTX 3070 Ti производит не меньшее впечатление в своем ценовом классе, обеспечивая в 1,5 раза большую производительность по сравнению с GeForce RTX 2070 SUPER и в 2 раза больше кадров в секунду по сравнению с GeForce GTX 1070 Ti 2017 года.



Более 45 миллионов творческих профессионалов во всем мире сегодня как никогда требовательны к своему оборудованию, поэтому графические процессоры GeForce RTX 3080 Ti гарантируют повышенный уровень производительности и в приложениях для творчества.



Благодаря платформе NVIDIA Studio и 12 ГБ памяти GDDR6X(1), графические процессоры RTX ускоряют приложение № 1 для обработки фотографий (Adobe Photoshop), приложение № 1 для редактирования видео (Adobe Premiere Pro), приложение №1 для стриминга видео (OBS) и все основные приложения для 3D-рендеринга. Уже более 70 приложений для создания контента ускоряются на графических процессорах NVIDIA RTX.



ИИ совершает революцию в играх - от игровой физики и моделирования анимации до рендеринга в реальном времени и функций стриминга с помощью ИИ. Технология NVIDIA DLSS, работающая на специальных тензорных ядрах для ускорения ИИ в GPU GeForce RTX, повышает частоту кадров, создавая красивые четкие игровые изображения, и дает геймерам запас производительности для повышения настроек трассировки лучей и разрешения.



Технология DLSS быстро получила распространение, и количество игр продолжает расти благодаря поддержке в ведущих мировых игровых движках Unreal Engine и Unity Engine. Звездная линейка игровых франшиз, использующих DLSS для вывода графики на новый уровень, включает Battlefield, Call of Duty, Cyberpunk, Fortnite, Minecraft, Tomb Raider и многие другие.



Технология NVIDIA Reflex снижает задержки системы и делает игры более отзывчивыми, предоставляя игрокам в многопользовательских соревнованиях преимущество над соперниками. Сегодня Reflex поддерживают 12 из 15 самых популярных соревновательных шутеров, включая Apex Legends, Call of Duty: Black Ops Cold War, Call of Duty: Warzone, Fortnite, Overwatch, Tom Clancy's Rainbow Six Siege и Valorant. А также она скоро появится в Escape from Tarkov и Crossfire.



NVIDIA Broadcast - это набор улучшений аудио и видео средствами ИИ, включая виртуальный фон, захват движения и удаление шума, которые пользователи могут применять в чатах, звонках по Skype и видеоконференциях.



GeForce RTX 3080 Ti будет доступен с 3 июня, а RTX 3070 Ti - с 10 июня. Оба графических процессора будут доступны в видеокартах, включая модели с заводской частотой и заводским разгоном, у ведущих производителей ASUS, Colorful, EVGA, Gainward, Gigabyte, Inno3D, MSI, Palit, Zotac и других региональных поставщиков.