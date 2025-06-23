Из Китая в Туркменистан отправился первый грузовой поезд по новому маршруту

23 июня 2025, 10:15

Из китайского города Цзиньхуа (провинция Чжэцзян) в порт Туркменбаши отправился первый грузовой поезд.

Состав перевозит 100 контейнеров с одеждой, аксессуарами, металлическими запчастями и другими товарами. Маршрут поезда пролегает через пограничный пункт Хоргос на китайско-казахстанской границе, а также через Алматы, Ташкент и Ашхабад.



По прибытии в порт Туркменбаши грузы будут переправлены по Каспийскому морю в Бакинский международный морской торговый порт. Ожидается, что новый маршрут снизит нагрузку на линию Актау-Баку и ускорит поставки китайской продукции в страны Центральной Азии и Восточной Европы.