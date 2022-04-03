В порту Роттердама заблокировали тысячи контейнеров, связанных с РФ

3 апреля 2022, 13:45

Руководитель порта Роттердама, Аллард Кастейн, поделился историей про 4 тысячи заблокированных контейнеров, которые могут быть связаны с РФ.

Говорится, что это все происходит из-за санкций, которые наложил ЕС. Все они стоят в очереди на проверку в порту Роттердама — для них могут создать отдельную зону.Все контейнеры, обычно длиной 6-12 метров, предназначенные для подсанкционного государства-агрессора, нуждаются в тщательной проверке, чтобы убедиться, что их перемещение не нарушит санкции.Также он уточнил, что из тысяч посылок с каждым прибывающим судном "в рф могут отправиться несколько десятков или сотен". "Нам нужно изолировать их, отделить их, а затем провести физический осмотр контейнеров, прежде чем их можно будет выпустить".