В порту Гамбурга задержали суперяхту Luna олигарха Фархада Ахмедова

12 мая 2022, 10:15

Промежуточный успех немецких охотников за санкциями: бывшая яхта россиянина Романа Абрамовича остается в порту Гамбурга до особого распоряжения.

Более строгие законы должны облегчить охоту за состоянием олигархов в будущем. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Стоимость яхты оценивается в 400 миллионов евро.Перед этим Федеральное управление немецкой криминальной полиции (BKA) выясняло, действительно ли олигарх стоит за Лихтенштейнским трастом, который формально указан владельцем роскошного судна.После окончания разбирательства яхта кремлевского олигарха попала под закон о санкциях.Российский миллиардер Фархад Ахмедов находится в списке санкций ЕС с начала апреля. Бывший член Совета Федерации рф является соратником путина.