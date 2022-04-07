Арестована суперяхта Tango, принадлежащая Вексельбергу

7 апреля 2022, 11:45

В испанском порту Пальма-де-Майорка арестовали суперяхту Tango, которую связывают с российским миллиардером Виктором Вексельбергом, приближенным к Путину.

Журналистам стало известно, что судно задержали по запросу США, но операция проводилась совместно с испанскими правоохранителями.



Это первый случай, когда имущество российского олигарха было арестовано именно по запросу Вашингтона. До этого европейские страны действовали по собственной инициативе, задерживая яхты олигархов, которые попали под санкции ЕС.

Агенты конфисковали документы и компьютеры находящиеся на яхте, которые будут проанализированы.