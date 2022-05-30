Путин готов к обмену пленными, — канцлер Австрии

30 мая 2022, 14:45

Канцлер Австрии Карл Негаммер провел с путиным телефонный разговор, который длился около 45 минут.

Он состоялся без видеозаписи, только при присутствии переводчиков, сообщает Kurier."Разговор был очень напряженным, очень серьезным. Путин дал положительные сигналы, чтобы одобрить решение по экспорту украинского зерна через морские порты Черного моря. Путин заверил, что усилия по обмену пленными снова будут активизированы, он уверен, что такой обмен будет возможен в ближайшее время", — отметил он.Также в разговоре Путин якобы пообещал, что у Международного комитета Красного Креста будет свободный доступ к украинским военнопленным.