Шольц призвал путина к полному выводу войск из Украины

15 сентября 2022, 11:45

В полуторачасовых телефонных переговорах канцлер Германии настаивал на прекращении огня, выводе войск и началу переговоров с Киевом.

Шольц подчеркнул, что аннексия Украинских территорий не останется без ответа и не будет признана ни при каких обстоятельствах.Также он призвал путина выполнять нормы международного права в отношении пленных военных и исполнять предписания МАГАТЭ относительно Запорожской АЭС, сообщают СМИ.

Переговоры возможны только о выплате репараций и только после того, как рф уйдет с оккупированных территорий, в том числе и из Крыма. И если путин не сделает этого по ”жесту доброй воли”, ему поможет Украинская армия.