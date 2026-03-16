Axios: Трамп отклонил предложение Путина о вывозе иранского урана в РФ

16 марта 2026, 13:45

Трамп отклонил предложение Путина о вывозе из Ирана в РФ 450 кг обогащенного до 60% урана, пишет Axios, со ссылкой на источники.

Утверждается, что с такой инициативой российский лидер выступил в ходе телефонного звонка с американским коллегой, который состоялся 9 марта.

Отмечается, что во время беседы с Трампом Путин предложил несколько идей по прекращению войны США и Израиля против Ирана. Вывоз иранского урана в Россию стал только одним из озвученных вариантов. Опасность обогащенного до 60% урана заключается в том, что его в течение нескольких недель можно довести до оружейного уровня в 90%. А 450 кг, хранящихся у Исламской республики, хватит более чем на 10 ядерных бомб.«Это предложение (о вывозе обогащенного урана в РФ) выдвигалось не в первый раз. Оно не было принято. Позиция США заключается в том, что мы должны быть уверены в безопасном хранении урана»,- заявил Axios один из американских чиновников.