В Європі продовжує зростати кількість українців з тимчасовим захистом

12 июня 2026, 18:15

Станом на 30 квітня 2026 року загалом 4,37 млн громадян, які виїхали з України, мали статус тимчасового захисту в країнах ЄС.

Порівняно з кінцем березня 2026 року їхня кількість зросла на 42 990 осіб, або на 1,0%.Найбільше отримувачів тимчасового захисту з України прийняли такі країни:Німеччина ‒ 1 279 660 осіб (29,3% від загальної кількості в ЄС);Польща ‒ 971 255 осіб (22,2%);Чехія ‒ 384 435 осіб (8,8%).Загалом кількість осіб під тимчасовим захистом зросла у 24 країнах ЄС і зменшилася у трьох.Найбільше зростання зафіксовано:у Польщі ‒ +9 850 осіб (+1,0%);в Італії ‒ +7 020 осіб (+20,8%);у Німеччині ‒ +4 705 осіб (+0,4%).Найбільше скорочення спостерігалося у:Франції ‒ -440 осіб (-0,9%);Ірландії ‒ -125 осіб (-0,1%).Станом на початок червня громадяни України становили понад 98,5% усіх осіб, які перебувають під тимчасовим захистом у ЄС.