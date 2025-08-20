ГлавнаяНовости
20 августа 2025, 11:15

Освітня система Португалії: що важливо знати українцям у 2025 році

Португалія залишається однією з найбільш відкритих країн ЄС у сфері освіти для іноземців. Українські родини з тимчасовим захистом мають рівні права з громадянами: від безкоштовних садочків і шкіл до вступу у виші на пільгових умовах.

Структура освіти в Португалії

• Educação Pré-Escolar – ясла та садочки (від 4 місяців до 5–6 років)
• Ensino Básico – початкова школа, 1–9 класи (6–15 років)
• Ensino Secundário – середня школа, 10–12 класи (15–18 років)
• Ensino Superior – університети та політехнічні інститути

Навчання є обов’язковим з 6 до 18 років, а в державних школах воно безкоштовне для всіх дітей, незалежно від громадянства чи статусу.

Що це означає для українців?

• Безкоштовні садки та школи
• Доступ до програм соціальної підтримки
• Пільговий вступ до університетів і можливість отримання стипендій


