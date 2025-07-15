Скільки українців зараз проживає в країнах ЄС?

Після початку повномасштабної війни мільйони українців виїхали до Європи. Частина вже повернулася, але значна кількість досі залишається за кордоном — з тимчасовим захистом, роботою чи навчанням.
За даними Єврокомісії, станом на червень 2025 року в країнах ЄС перебуває приблизно 4,2 млн українців. Ось як вони розподіляються:
Польща — близько 950 тис.
Німеччина — понад 1,1 млн
Чехія — приблизно 330 тис.
Італія — понад 160 тис.
Іспанія — понад 180 тис.
Нідерланди — понад 90 тис.
Франція — близько 80 тис.
Швеція — приблизно 45 тис.
Австрія — понад 70 тис.
Словаччина — близько 40 тис.
Бельгія — близько 35 тис.
Угорщина — близько 30 тис.
Більшість мають статус тимчасового захисту (від 1 до 3 років), працюють або навчаються.
Деякі країни поступово змінюють правила перебування, тож важливо стежити за оновленнями.