ЄС відклав запуск платного дозволу ETIAS до 2027 року

Причина - технічні проблеми та багатогодинні черги на кордонах. Про це повідомляє Financial Times.
У 2026 році українці з біометричними паспортами й надалі зможуть подорожувати до ЄС без оформлення ETIAS та без сплати €20.
Водночас система EES уже працює: вона замінила штампи в паспортах цифровим обліком і автоматично відстежує терміни перебування в Шенгенській зоні. Через її впровадження на кордонах фіксують значні затримки, тому мандрівникам радять закладати більше часу на проходження контролю.
Нові правила не стосуються українців із тимчасовим захистом або посвідкою на проживання в ЄС.