ЄС відклав запуск платного дозволу ETIAS до 2027 року

8 июля 2026, 10:15

Причина - технічні проблеми та багатогодинні черги на кордонах. Про це повідомляє Financial Times.

У 2026 році українці з біометричними паспортами й надалі зможуть подорожувати до ЄС без оформлення ETIAS та без сплати €20.Водночас система EES уже працює: вона замінила штампи в паспортах цифровим обліком і автоматично відстежує терміни перебування в Шенгенській зоні. Через її впровадження на кордонах фіксують значні затримки, тому мандрівникам радять закладати більше часу на проходження контролю.Нові правила не стосуються українців із тимчасовим захистом або посвідкою на проживання в ЄС.