РФ не може виконати контракти з Індією на постачання систем С-400

24 марта 2023, 8:45

Про проблеми з постачанням озброєння пише Economic Times, посилаючись на керівництво індійських ВПС.

Проблеми виникли з відправкою до Індії п'яти зенітних ракетних систем С-400 «Тріумф», контракт на постачання яких було укладено ще 2018 року. Сума контракту складає $5,4 млрд, РФ зобов'язалася виконати його до кінця 2024.Як розповів виданню представник індійських ВПС, скасовано велике постачання від Росії, яке мало бути цього року. Він повідомив, що від російської сторони надійшло письмове повідомлення, що постачання затримуються. Крім того, виникли проблеми з постачанням запчастин для військових літаків, які Індія купувала у РФ. У зв'язку з цим Міноборони Індії довелося урізати бюджет, виділений цього року на модернізацію озброєнь, заявив представник ВВС.