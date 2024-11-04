ГУР паралізувало роботу російських банків в Криму

Під удар потрапили 4 російських банки, що незаконно здійснюють свою діяльність в окупованому Криму. Про це пишу РБК-Україна посилаючись на власні джерела.
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