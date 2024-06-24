Скіфське золото експонуватиметься у Києві до деокупації Криму

24 июня 2024, 16:15

5 липня у Скарбниці Національного музею історії України відкриється виставка «Скарби Криму. Повернення», в рамках якої експонуватиметься Скіфське золото.



«Передача артефактів, відомих як «скіфське золото», є логічним і справедливим завершенням тривалої судової тяганини за право власності між Україною та музеями, розташованими на підконтрольній Росії території. Рішення нідерландського суду підтверджує юрисдикцію України щодо кримської культурної спадщини, виходячи із суверенного права України на територію Кримського півострову, визнаного на міжнародному рівні», — зазначили в МКІП.